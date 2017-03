Cameroun: Ebolowa - Un élève décède au lycée

Il est également signalé qu'une autre élève, sous l'effet de l'émotion s'était retrouvée entrain de pleurer chaudement et manifestait les crises similaires. Transportée à son tour à l'hôpital, sa vie serait hors de danger, affirme le Proviseur. La levée de corps et l'enterrement de Colbert ont lieu ce mercredi, 22 mars 2017 à Ebolowa.

Justine Mvom, surveillante générale, déclare à tour que, « le garçon était arrivé à l'établissement physiquement en bon état. La crise qu'il développait était violente au point où certains de ses camarades de classe ont été sévèrement mordus ». Elle poursuit qu'« Il a fallu l'intervention énergétique du personnel du lycée et des élèves pour le maîtriser et l'embarquer immédiatement dans le véhicule du censeur, Raymond Zebaze, destination hôpital ».

Le chef de l'établissement ajoute, « C'est simplement au environ de 8 h 30 mn, en plein cours de français qu'il fait une crise et s'écroule ». Aussitôt l'alerte donnée, le personnel de l'établissement et les élèves se sont attelés à le transporter d'urgence à l'hôpital régional où il va rendre l'âme autour de 9 h 20 dans la journée de lundi. Le corps de ce dernier se trouve donc présentement à la morgue dudit hôpital. Le proviseur, Albert Etoundi, désespéré, révèle que d'après les témoignages de ses camarades, et des parents du disparu, « ce n'était pas la première fois que Colbert faisait des crises pareilles. Il avait déjà eu à le faire deux à trois fois à la maison et une fois quand il était en classe de troisième ».

