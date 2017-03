Cameroun: Un enfant de deux ans exécuté à Ngaoundéré

Et d'après le médecin légiste, c'est un poison ingurgité qui l'a tué. Pour l'heure, une enquête est ouverte pour retrouver les coupables. Bien avant le rapt du petit de deux ans, les preneurs d'otages se sont introduits dans le domicile d'Alhadji Moussa, commerçant au quartier Sabongari America. Ils ont emmené son fils âgé de trois ans alors qu'il jouait dans la cour avec ses amis. Après avoir négocié longtemps au téléphone avec les ravisseurs, il verse la somme de 1.500.000 FCFA via un transfert. Sa progéniture aura ainsi la vie sauve.

Après des négociations, ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. C'est alors qu'Alhadji Sani Hamadama décide d'expédier, via un transfert mobile, la somme de 400.000 FCFA à un numéro indiqué par les ravisseurs, sous le regard vigilant des fins limiers de la police judiciaire saisis quelques heures plus tôt. Malheureusement, il n'obtiendra pas la clémence des bandits. Même après avoir expédié tout l'argent dont il dispose dans son compte. Au petit matin, les autorités administratives sont descendues sur les lieux.

Un dénouement que les parents du petit-fils du «Kaigama », c'est-à-dire du ministre des Forces armées du lamidat de Ngaoundéré, ont essayé d'éviter. Samedi dernier, ils ont alors frappé à la porte de la famille du lamidat de Ngaoundéré en kidnappant le petit Aboubakar Sidiki. Son père, Alhadji Sani, reçoit quelques heures plus tard un coup de fil de la part d'individus non identifiés qui lui réclament 5 millions FCFA contre la vie de son fils.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.