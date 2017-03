Cameroun: Université de Rome - Un bras séculier de la Coopération

L'institution universitaire romaine travaille main dans la main avec le CIRCB créé par Mme Chantal Biya.

L'université de Rome « Tor Vergata » est l'une des principales institutions de cet ordre en Italie. Elle est reconnue pour son excellence dans l'enseignement de l'économie, la médecine et l'ingénierie, surtout par la qualité de ses professeurs. Fondée en 1972 afin de pallier le nombre trop élevé des étudiants de l'université « La Sapienza » (Rome I), elle est également appelée Rome II.

La manifestation la plus visible de la coopération entre l'université Tor Vergata de Rome et le Cameroun a le visage du CIRCB. Le centre de recherche vit effectivement un partenariat d'excellence avec l'institution universitaire. Ainsi, nombre de ses chercheurs et techniciens ont fait leurs classes dans cette université de renom.

C'est ainsi que le Pr. Carlo Federico Perno préside le Conseil scientifique du centre de recherche, qui continue par ailleurs de bénéficier de l'expertise du Pr. Vittorio Collizzi, directeur en son temps du Projet « Families First Africa » de l'UNESCO qui contribua en bonne partie à l'édification et à l'équipement du bâtiment siège du CIRCB.

Au sein du centre de recherche, chercheurs et techniciens issus du moule de Tor Vergata se souviennent d'une institution universitaire offrant des formations de qualité, à la pointe des besoins du marché de l'emploi. Suite à l'adaptation au processus de Bologne, les études ici sont organisées en système LMD (licence-master-doctorat) depuis l'année académique 2000/2001.

Ou « 3+2 », avec un concours d'entrée cette fois plus filtrant, un titre de premier cycle après trois ans d'études, un projet de fin d'étude de maximum six mois, un titre final après encore deux ans et une thèse de maîtrise de 3-14 mois. Résultat, un plus grand nombre d'étudiants obtient un titre de premier cycle (bac+3), dont seulement une petite partie poursuit des études de deuxième cycle.

L'université propose des formations dans tous les domaines en vue d'obtenir une licence (bac + 3), un master (bac + 5) ou un doctorat (bac + 8) ou des diplômes spécialisés (professions de santé par exemple).