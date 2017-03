Cameroun: Université de Rome - Un hommage académique mérité

Le chef de l'Etat camerounais a reçu hier une médaille d'or spéciale décernée par la conférence des Recteurs des universités italiennes.

Les nombreuses actions du président de la République en faveur du développement et du rayonnement de la culture et de l'éducation ont été magnifiées et reconnues hier par les universités italiennes.

Dans la foulée de la visite d'Etat qu'il effectue en ce moment en Italie, Paul Biya a reçu hier une médaille d'or en guise de reconnaissance de ses actions en faveur de la culture et du développement de l'enseignement supérieur au Cameroun. C'est la médaille d'or de la Conférence des Recteurs des Universités italiennes (CRUI).

La résolution d'attribution de cette distinction honorifique au chef de l'Etat camerounais a été prise à l'issue d'une session de la CRUI à laquelle ont pris part les recteurs des universités camerounaises (Maroua, Douala, Buea, Dschang, Bamenda, Yaoundé 1 et Yaoundé 2).

C'est la salle de thèses de la faculté d'Economie de l'Université de Rome Tor Vergata qui a servi de cadre à cette cérémonie solennelle qui a connu la participation, outre de la suite officielle du chef de l'Etat, des membres de la communauté camerounaise en Italie et de nombreux étudiants camerounais en formation dans les universités italiennes.

Fondée en 1972, l'université de Rome Tor Vergata, basée à Rome, est l'une des principales universités italiennes, reconnue pour son excellence dans l'enseignement de l'économie, de la médecine et de l'ingénierie, surtout pour la qualité de ses professeurs. L'arrivée de Paul Biya, accompagné de son épouse Chantal Biya à 16h a marqué le début de cette cérémonie solennelle hautement scientifique.

Après l'exécution des hymnes nationaux du Cameroun et de l'Italie par les Glorious Voices, la chorale de l'université de Yaoundé I, les Professeurs Gaetano Manfredi et Giuseppe Novelli, respectivement président de la CRUI et recteur de l'Université de Rome Vergata ont pris la parole pour saluer les nombreuses contributions de Paul Biya pour le développement et la promotion de la culture et de l'éducation.

Mais c'est au Pr Vittorio Colizzi, directeur de la Chaire Unesco de l'Université de Rome Vergata que reviendra la tâche de brosser à grands traits les réalisations du président Paul Biya dans les domaines de la culture et de l'enseignement supérieur.

L'orateur a rappelé de manière non exhaustive l'organisation en 1991 des Etats généraux de la culture qui ont balisé le chemin de l'enracinement culturel au Cameroun, la création des ministères des Arts et de la Culture, et de l'Enseignement supérieur, la tenue des Etats généraux de l'éducation en 1996 et la réforme universitaire de 1993 qui a donné naissance à 08 universités d'Etat aujourd'hui et à plus de 100 établissements privés d'enseignement supérieur.

L'organisation à une fréquence régulière des festivals des arts et de la culture, la mise en place de deux fonds de soutien à la politique culturelle et à la recherche universitaire constituent selon l'universitaire des actions importantes pour le rayonnement de la culture et le développement de l'enseignement supérieur.

En recevant cette médaille toute spéciale, le chef de l'Etat camerounais a exprimé sa gratitude à l'endroit des recteurs des universités italiennes pour cette haute marque d'attention.

Visiblement touché par cette distinction, Paul Biya souligne que cette médaille honore le peuple camerounais tout entier. Pour le récipiendaire du jour, le Cameroun va continuer à promouvoir la culture et l'éducation pour mieux asseoir « notre vivre-ensemble».