Cameroun: Promotion des investissements - L'offensive de charme de Paul Biya

Le chef de l'Etat a présenté hier au patronat italien les atouts de la destination Cameroun.

«Le Cameroun est un pays stable. Malgré la conjoncture défavorable, l'économie camerounaise est résiliente. Venez investir au Cameroun, s'il y a des problèmes, nous sommes disposés à vous accompagner ». Pour présenter le Cameroun comme terre d'opportunités et d'attractivités, le chef de l'Etat s'est transformé en VRP du Cameroun en Italie.

Le président de la République, accompagné de sa délégation officielle, a pris part hier au forum économique organisé en partenariat avec la Confédération générale de l'industrie italienne (CONFINDUSTRIA) qui est le pendant au Cameroun du GICAM.

Ce regroupement patronal italien, créé depuis 1910, regroupe 116 000 entreprises avec 4 200 000 salariés. C'est donc devant cette organisation que Paul Biya est allé présenter les opportunités du Cameroun en matière d'investissement.

Outre la délégation officielle composée essentiellement des ministres chargés des questions économiques, le chef de l'Etat est allé à Rome avec un aéropage de chefs d'entreprises camerounais opérant dans diverses filières que sont le bois, l'énergie, le cuir, les peaux, le marbre et l'agro-industrie.

Au siège du patronat italien, le président Paul Biya a entretenu les hommes d'affaires sur les performances et les indicateurs de l'économie camerounaise, les atouts et les opportunités d'investissement au Cameroun.

Le chef de l'Etat a relevé la résilience de l'économie camerounaise au cours de ces dernières années, avec un taux de croissance autour de 5%, une inflation maîtrisée autour de 3% et ce, malgré une conjoncture internationale et sécuritaire défavorable liée à la chute des cours du pétrole et la baisse des prix des matières premières.

Face aux fleurons de l'industrie italienne, le chef de l'Etat a décrit avec maestria l'environnement qui caractérise les affaires au Cameroun. Il a rappelé l'option du Cameroun pour l'économie libérale.

Le climat des affaires, dit-il, « s'est considérablement amélioré au cours de ces dernières années, grâce aux actions menées dans les domaines de la gouvernance, des réformes structurelles et de la promotion d'un cadre incitatif pour les investissements ».

Le Cameroon Business Forum (CBF) a été également présenté comme un mécanisme de dialogue du secteur public et du secteur privé mis en place pour œuvrer à l'amélioration du climat des affaires. Les patrons italiens ont été rassurés de ce que le gouvernement camerounais a mis en place des institutions pour combattre la corruption et les détournements des deniers publics.

Toutes choses qui permettent au président de la République d'inviter les patrons italiens « à faire confiance au Cameroun qui constitue pour lui un bon risque ».

Au regard de cette performance remarquable, le chef de l'Etat a présenté le Cameroun comme une terre d'attractivités. Il a surtout mis en exergue la stabilité socio-politique du Cameroun qui fait de lui un havre de paix, propice aux affaires.

« C'est rare de trouver un pays qui a un gouvernement en place depuis plus de 30 ans. C'est le cas du Cameroun », indique-t-il, sous les applaudissements de l'assistance. La suite du forum s'est déroulée toute la journée d'hier en ateliers thématiques.

Les opérateurs économiques des deux pays ont opté pour l'approche B to B pour sceller des partenariats bénéfiques pour les deux pays. Pour le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire qui a entretenu les participants sur les perspectives de la coopération Cameroun-Italie, cette rencontre est la suite du forum organisé récemment à Yaoundé entre le Cameroun et l'Italie.

Il s'agit, indique Louis Paul Motaze, d'approfondir les discussions pour nouer des partenariats entre les hommes d'affaires des deux pays. Les opérateurs économiques camerounais sont encadrés à ce forum par le GICAM et la Chambre de commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat.