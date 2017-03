Au cours du forum, le Centre africain pour la politique foncière (CAPC) - une création du partenariat conjoint de la CUA-CEA-BAD sera lancée pour renforcer le soutien des États membres et coordonner les efforts de mise en œuvre des engagements pris au cours du sommet de l'UA et au niveau d'autres organes politiques.

La bonne gouvernance foncière est une base pour la planification de l'utilisation efficace des terres en milieu rural et urbain aux fins de faciliter la croissance des villes africaines de sorte à renforcer les liens rural-urbain. Dans l'environnement mondial actuel caractérisé par l'évolution des priorités, résoudre les défis du secteur foncier exige une réflexion pour des solutions locales, y compris une augmentation des ressources nationales et des partenariats efficaces avec le secteur privé.

«La réalisation de l'Agenda 2063 et de l'Agenda 2030 repose sur la capacité de l'Afrique à exploiter le potentiel de ses terres pour stimuler la productivité et réaliser une croissance économique inclusive dans le but d'atténuer la pauvreté et éradiquer la faim».

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.