Bejaia — La célébration du 100eme anniversaire de la naissance de l'écrivain et anthropologue, Mouloud Mammeri, a été adossé à un programme riche, étalé sur toute l'année 2017, a assuré mercredi à Béjaïa, Si-El-Hachemi Assad, secrétaire général du Haut comité à l'amazighité (HCA).

Dans une conférence de presse, animée à la nouvelle bibliothèque principale de la ville, M.Assad, accompagné des membres du comité scientifique et de coordination du centenaire, a décliné les moments charnières de cette manifestation, qui va alterner les rencontres littéraire, cinématographique et théâtrale, des caravanes livresques, des colloques scientifiques et des festivals de poésie, ponctués par des visites et des concours dans certains établissements scolaires.

Le programme reste, par ailleurs, ouvert aux initiatives en vue de donner à la célébration un éclat et un rayonnement qui soient à la hauteur de l'homme, a tenu a souligné, le SG du Haut comité à l'amazighité, qui pour la circonstance, entend réaliser divers projets pour faire mieux connaitre le personnage, son œuvre et son parcours.

Il évoquera, à ce titre, la réédition de quelques-uns de ses ouvrages, notamment la colline oubliée, l'opium et le bâton, le banquet, le sommeil du juste et la traversée, l'édition des traductions en Tamazight de quelques-unes de ses œuvres, à l'instar de la pièce de théâtre, Le foehn, des poèmes kabyles anciens et d'autres qui seront réunis en coffret et coédité en commun par une association, composé du HCA, de la maison d'édition Dar el Outhmania et le ministère de la Culture.

D'autres projets, notamment le doublage en Tamazight du film l'Opium et le bâton, du réalisateur Ahmed Rachedi, la mise en place d'un site Web, en collaboration entre le HCA et l'APS, consacré au centenaire font également partie de ce programme, a expliqué M. Assad, qui a évoqué dans ce sillage, l'association de l'évènement à divers festivals culturels nationaux.