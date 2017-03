Maroc: «Splendeurs de l'écriture au pays» à l'Institut du monde arabe

Un véritable trésor exposé à l'IMA, l'Institut du monde arabe, à Paris. Le Maroc prête exceptionnellement des manuscrits anciens, très rares, qui n'étaient jamais sortis du royaume. L'exposition a été inaugurée mercredi 22 mars par le président français, François Hollande, et par la princesse Lalla Meryem, la sœur du roi Mohamed VI. « Splendeurs de l'écriture au Maroc » : le titre de l'exposition n'est pas usurpé.

Richesses des couleurs, majesté de la calligraphie, faste des enluminures... Cette exposition rarissime s'ouvre par une ode à la tolérance. Côte à côte, une Torah, un Évangile en arabe du XIIe siècle et un Coran du IXe siècle. Ils font la fierté de Bahija Simou, directrice des Archives royales marocaines.

« C'est la première fois que ce rouleau de Torah est exposé : il mesure 20 mètres et il est écrit en calligraphie en hébreu. L'Évangile en arabe, il n'a jamais été exposé et il est considéré unique en son genre dans le monde arabe et musulman. Il est conservé à la bibliothèque Qaraouiyne. La calligraphie du Coran est également exceptionnelle. C'est un très grand format, écrit sur parchemin, en calligraphie en filigrane en or. »

Le livre, rempart contre l'ignorance

Les 35 manuscrits exposés retracent aussi, en filigrane, l'histoire du Royaume du Maroc. Cela va des courriers échangés entre les sultans et les rois de France jusqu'aux traités d'astronomie et de mathématiques. Eric Delpont dirige le musée de l'Institut du monde arabe : « Je le rappelle sans cesse : l'essor des sciences est quelque chose qui est déjà promu dans le Coran. On associe aujourd'hui trop souvent l'Islam à une civilisation obscurantiste. C'est totalement faux. »

Le livre, comme rempart contre l'ignorance, voilà le credo de cette exposition exceptionnelle.