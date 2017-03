Algérie: Les cas de tuberculose prévalant au pays sont extra-pulmonaires

Constantine — Les cas de tuberculose prévalant en Algérie sont "extra-pulmonaires pour la plupart", a indiqué mercredi à Constantine le chargé du programme national de lutte antituberculeuse au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Sofiane Ali Halassa.

S'exprimant en marge des 13èmes journées médicochirurgicales militaires tenues à l'Hôpital militaire régional universitaire (HMRU) de Constantine le "Commandant Abdelali Benbaâtouche"(HMRUC),le Pr Ali Halassa a affirmé que "près des deux tiers des cas de tuberculose prévalant en Algérie sont extra-pulmonaires".

"malgré la diminution constante de l'incidence de la tuberculose, nous assistons aujourd'hui à de nouvelles tendances évolutives qui sont l'émergence de ses formes extra-pulmonaires", a-t-il ajouté.

Si les facteurs favorisant la tuberculose extra-pulmonaire sont encore mal connus par rapport à la tuberculose pulmonaire, les analyses du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière révèlent que l'incidence de cette forme de la maladie était plus importante chez les personnes âgées entre 15 et 34 ans, avec 60% des cas signalés parmi la population féminine.

Ayant pour thème principal la tuberculose extra-pulmonaire et la chirurgie ambulatoire, le programme de ces journées prévoit en plus de la présentation de conférences, des communications thématiques affichées, des tables rondes et des posters numériques.

A l'ouverture des travaux de ces journées médicales, le général Mabrouk Cheddadi, médecin et directeur général du HMRUC a, pour sa part, souligné, au nom du général-major commandant de la 5ème région militaire, "l'importance de ce genre d'assises et la formation continue des ressources humaines afin que la santé militaire soit au diapason des références mondiaux".