Gambie: Législatives - A 15 jours du vote, arrivée des premiers observateurs

Près de 48 heures après l'élection, la mission publiera un rapport préliminaire. Puis deux mois plus tard, un rapport final, avec ses conclusions et ses recommandations.

Pour le chef de la mission, le député européen tchèque Miroslav Poche, cette opération, c'est tout un symbole pour le pays et c'est un signe du rapprochement entre la Gambie et l'Europe : « C'est un signal très positif pour le changement démocratique en Gambie.

Pour la première fois en Gambie, l'Union européenne déploie une mission d'observation des élections. Une chose impensable sous l'ancien régime de Yahya Jammeh. Depuis ce mardi, et sur invitation de la Commission électorale indépendante (IEC), 14 premiers observateurs ont été répartis dans le pays pour scruter le déroulement de la campagne et des élections législatives du 6 avril prochain. En tout, ils seront une cinquantaine d'experts électoraux, présents en Gambie le jour J.

