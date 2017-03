Burkina Faso: Grève des impôts - Guichets fermés, bouches cousues

Hier 22 mars 2017, le Syndicat national des agents des impôts et des domaines (SNAID) entamait son troisième jour de grève. Guichets fermés, bureaux pratiquement vides, et surtout des responsables reclus qui ne veulent pas s'exprimer, c'est le constat que nous avons fait dans les différents services à Ouagadougou.

Depuis le 20 mars, c'est la grande mobilisation tous les jours à la Direction des grandes entreprises, lieu choisi par le SNAID pour fixer son piquet général de grève. Des tentes installées dans la cour, des haut-parleurs, des sachets d'eau pour « se racler la gorge et répondre aux slogans », voilà l'essentiel du dispositif logistique à notre arrivée à 10h45.

Signe que les croquants sont sur leur garde, nous sommes vigoureusement interpellés après avoir déclenché notre appareil photo : « Qui êtes-vous ? Vous devez vous présenter d'abord ». On nous fait par la suite comprendre qu'aucun représentant ne peut s'exprimer pour l'instant.

Le commis à la tâche, qui tient le crachoir, est en train d'haranguer la foule avec des slogans repris en chœur par des « à bas ! » : « Les responsables fantoches » ; « les responsables lèche-bottes»; « les responsables irresponsables» ; « les responsables moutons». Quelques responsables sont également cités et tournés en dérision avec des « bêlements » moqueurs. N'eût été ce boucan, il régnerait un silence de cimetière à l'intérieur des locaux.

Aucun usager devant les guichets où sont vendus notamment les stickers des factures normalisées, aucun bruit de pas dans les couloirs : c'est le constat que nous y avons fait. Sur le registre des visites que tiennent les éléments de la BAC en faction, un seul nom. « Il n'y a que quelques fantoches qui sont là », nous avait lancé un manifestant.

Pendant que nous flashions le hall désert, un policier vient à notre hauteur pour nous intimer l'ordre d'effacer toutes les photographies et s'assure que nous nous exécutons. « Le directeur a dit qu'il va vous recevoir, donc vous n'avez pas le droit de faire des photos », justifie le poulet.

Nos faits et gestes à l'intérieur du bâtiment sont également surveillés par le camp des grévistes qui a envoyé un des leurs nous marquer à la culotte : « Je suis là pour vous surveiller », nous confie ouvertement notre « garde du corps ».

Le « bienveillant » ne nous accompagnera pourtant pas lorsque nous monterons au second étage. Tous les bureaux sont fermés, constatons-nous avant d'atteindre celui du directeur.

Preuve que la situation est tendue, il n'a même pas voulu que nous citions son nom préférant nous renvoyer vers le premier ministère, qui gère les revendications. « Le service minimum est assuré conformément à une directive de la direction générale des impôts », a-t-il néanmoins dit sans plus de détails.

Mais pour Yacouba Kientega, le secrétaire général du SNAID/Kadiogo, qui, entre-temps, est descendu du crachoir, aucun service ne peut fonctionner, car la grève est suivie à 95% sur tout le territoire national.

Et d'ajouter, très ravi de ce succès : « Il y a des gens qui n'étaient pas là au début mais qui ont commencé à suivre le mot d'ordre depuis hier et aujourd'hui ».

A l'en croire, en ce qui concerne plus spécifiquement la Direction des grandes entreprises, seulement 8 agents sur 150 ne sont pas solidaires du mouvement.

Sur la minorité, il donne cette précision : « Ce sont pour la plupart les responsables de service et des contractuels. Mais au fond, ils ne peuvent pas faire un travail parce qu'il n'y a pas d'agents ».

Jean Paul Kalmani, le directeur régional des impôts du Centre, ne dira pas le contraire. En cette matinée du 22 mars, il est un « capitaine seul à bord de son navire », le seul fonctionnaire présent au service.

Contrairement à son collègue des Grandes Entreprises, même son secrétaire est aux abonnés absents. « La grève, c'est 100% par ici », affirme le directeur, qui ne comprend pas très bien ce mouvement puisqu'il était absent pendant plusieurs mois.

« Si quelqu'un vient, on prend son nom »

Dans la cour, trois agents qui assurent le piquet nous confirment qu'ils n'ont vu l'ombre d'aucun travailleur depuis le début de la journée. Ce qui n'est pas le cas des « piqueurs» installés à l'entrée de la direction générale des impôts.

Entre deux dégustations de fruits, ils notent sur une feuille volante les noms des agents qui viennent au travail. « On n'empêche personne de travailler. Mais si quelqu'un vient, on prend son nom pour l'envoyer à la base. C'est pour laisser une trace », explique un d'entre eux.

Et un autre de s'insurger : « Quelques responsables sont là, on a leurs noms. Ils ne savent pas qu'on se bat aussi pour eux. Quand on va obtenir des acquis, ce sont les mêmes qui vont en profiter encore ». Malgré notre insistance, les sentinelles n'ont pas voulu nous dire combien de « non-grévistes » ils ont sur leur liste.

« Aujourd'hui, personnes ne peut enregistrer de marché »

Les premières victimes de ce mouvement d'humeur, ce sont bien évidement les contribuables et par ricochet les caisses de l'Etat. Sur les conséquences de ces 120 heures de grève, le SNAID et la direction générale des impôts n'ont pas la même lecture : pour la DGI, ça fait longtemps que le système de paiement via les banques était mis en pratique. « 95% des contribuables s'acquittent de leurs devoirs par ce système dans la région du Centre», nous confie un responsable sous le sceau de l'anonymat.

« Il y a très peu de personnes qui s'alignent pour payer en espèces. Elles règlent par chèques, et les chèques, c'est en banque », indique-t-il.

Le syndicat qui, évidemment, ne veut pas minimiser les conséquences de son mouvement attaque cette affirmation sur deux points : d'abord, explique Yacouba Kientega, le secrétaire général du SNAID/Kadiogo, «nous ne recouvrons pas seulement l'impôt, il y a beaucoup d'autres prestations.

Lorsque les gens obtiennent les marchés publics, ils doivent obligatoirement les enregistrer au niveau des impôts. Aujourd'hui, personne ne peut enregistrer un marché et tant que celui-ci n'est pas enregistré, il ne peut pas être exécuté.

Donc là, c'est déjà bloqué ; ensuite, pour soumissionner aux marchés, vous devez montrer patte blanche, c'est-à-dire présenter votre situation fiscale qui montre que vous êtes à jour au niveau des impôts. Aujourd'hui personne ne peut obtenir ce papier ».

L'autre argument avancé est que le système de paiement par les banques, ne court-circuite pas le rôle des agents des impôts.

« Même l'impôt qu'on dit qu'on paie en banque-là, on ne sait pas qui sont ceux qui paient parce que lorsque vous payez et que vous n'avez pas ramené l'avis de crédit pour dire que l'argent que j'ai déposé, c'est pour tel impôt ou tel autre, on ne peut pas le récupérer. Il faut forcément faire un croisement.

Aujourd'hui si un contribuable paie et que le croisement n'est pas effectué, cela constitue un risque pour lui. Il peut aller déposer son argent, pensant qu'il a payé la TVA et après on lui dit que cet argent a été pris au compte d'un autre impôt ». Toujours selon Yacouba Kientega, « toutes les impositions ne peuvent être payées en banque ».

Et il prend l'exemple de « l'impôt local qui est la contribution des microentreprises aux budgets des collectivités ». Le directeur général des Impôts, Adama Badolo, tout comme les autres responsables que nous avons croisés, n'a pas voulu s'étaler sur le sujet pour ne pas, dit-il, « créer la polémique ».

« Nous respectons le droit de grève de chacun. Quand ils vont finir les cinq jours, nous allons négocier », a-t-il seulement dit. Même silence du côté d'une banque de la place qui, sans entrer dans les détails, nous a confirmé que les contribuables venaient payer leurs impôts à leur niveau.