Algérie: Mobiliser tous les moyens nécessaires pour préserver la sécurité et la stabilité du pays

Alger — Le Commandant de la Gendarmerie nationale, le général-major Menad Nouba, a affirmé mercredi à Alger la nécessité de mobiliser tous les moyens matériels et humains nécessaires pour protéger les frontières et préserver la sécurité et la stabilité du pays, mettant en garde contre les "courants destructeurs" qui tentent d'attiser les tensions sociales.

Dans une allocution au terme des travaux du colloque sur "les échanges d'expériences et l'intégration des méthodologies opérationnelles", le général major Nouba a mis l'accent sur "la nécessité de protéger la sécurité du pays et de préserver sa stabilité et son intégrité territoriale, en s'imprégnant des valeurs nationales pour concrétiser la stratégie globale de la Gendarmerie nationale visant à préserver la sécurité nationale".

Il a mis en garde contre "les doctrines et mouvements destructeurs qui utilisent l'identité et la religion pour faire la propagande d'idées qui menacent la stabilité du pays et la cohésion sociale et attisent les tensions et la discorde".

"Ces mouvements constituent à l'heure actuelle un défi majeur, en raison de la forte médiatisation et l'usage croissant des technologies de l'information et de la communication, à l'instar des réseaux sociaux", a poursuivi le même responsable.

Il a averti, en outre, contre les tentatives de certains "mouvements destructeurs" d'exploiter l'actuelle situation socio-économique du pays induite par une récession économique mondiale et l'approche des élections législatives "pour attiser les tensions sociales, en entretenant une polémique autour des sujets inhérents au quotidien des citoyens", appelant "à accorder davantage d'intérêt aux préoccupations légitimes du citoyen en termes de sécurité et à accorder la priorité à l'action de proximité et à garantir un service public".

Concernant la situation prévalant au Maghreb, le commandant de la Gendarmerie nationale a affirmé que "l'Algérie de par son emplacement géostratégique et ses positions politiques se retrouve confrontée aux répercussions de la situation sécuritaire régionale, marquée par l'ingérence de grandes puissances, favorisant ainsi l'émergence de nouvelles formes d'extrémisme violent étroitement liée aux réseaux du crime organisé et transfrontalier".

"Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, n'a eu de cesse de plaider pour le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires internes des pays, ainsi que la nécessité de parvenir à une solution dans le cadre des négociations entre belligérants, loin des pressions extérieures", a-t-il souligné.