Algérie: Clôture de la 49e édition de la fête du tapis à Ghardaïa

Ghardaia — Plus de 7.000 visiteurs ont afflué vers les stands de l'exposition-vente de l'artisanat traditionnel, organisée à Ghardaïa dans le cadre de la 49ème édition de la fête du tapis de Ghardaïa, qui a pris fin mercredi, a indiqué à l'APS le directeur de la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) de Ghardaïa.

Pas moins de 150 exposants, dont 85 femmes, représentant une trentaine de wilayas, ont eu l'occasion de mettre en valeur les produits réalisés par les mains d'artisanes et designers dans la plus grande élégance, à travers leurs créations composées essentiellement de tapis et de l'art traditionnel, a indiqué Boubekeur Seddik Tegagra.

Fidèle à son thème "Le tapis de Ghardaïa: Patrimoine et Identité ", cette 49ème édition de la fête du tapis a incarné les différentes facettes de l'artisanat national ou un mélange de styles et d'objets d'art ont été présents dans les différents stands du palais d'exposition, au quartier Bouhraoua.

Pour de nombreux visiteurs, cette exposition-vente constitue l'un des plus importants évènements de la région dédié à la présentation d'offres de produits artisanaux de différentes régions du pays et une véritable opportunité de commercialisation d'objets de l'artisanat traditionnel ainsi qu'une plateforme de rencontres des professionnels de l'artisanat dans toutes ses formes.

S'exprimant à l'occasion de la cérémonie de clôture, le wali de Ghardaïa, Azzedine Mechri, a mis en exergue l'importance de cette manifestation dans le cadre de la promotion du patrimoine matériel et culturel, "prometteur et générateur de richesses", soulignant que cette édition, qui se veut un espace dédié à la valorisation et la commercialisation des produits artisanaux "a tenu ses promesses".

Les visiteurs nationaux et étrangers ont été émerveillés par la capacité des artisanes d'innover et leur implication dans le développement durable, et par la grande qualité créative, esthétique et fonctionnelle des articles exposés.

Les tapis et autres objets de l'artisanat traditionnel exposés et représentant différentes régions ont connu une grande affluence de visiteurs qui ont exprimé leur admiration pour l'art traditionnel, particulièrement le tapis, a affirmé un exposant de Béni-Isguen.

Pour sa part, une exposante de Ksar Chellala, visiblement satisfaite de son séjour à Ghardaïa, a confié que ce salon lui a permis de nouer des relations amicales et d'affaires avec des exposants et artisans venus de différentes régions du pays.

La clôture de l'exposition-vente de l'artisanat, organisé en marge de la 49ème édition de la fête du tapis, a été marquée par une cérémonie de remise de prix aux meilleurs stands, chars et tapis.

Le prix du meilleur tapis a été décerné à B. Fatiha une artisane de Ghardaïa, celui du meilleur stand à la wilaya d'Ain-Defla, tandis que le prix du meilleur char ayant participé au défilé d'ouverture est revenu à la commune de Daya Ben Dahoua (Ghardaïa).