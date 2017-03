Algérie: Lutte contre les risques - La culture préventive, un élément capital

Biskra — La culture préventive constitue "un élément capital" dans la feuille de route de la lutte contre les risques, ont souligné mercredi à Biskra les participants aux travaux du premier séminaire régional préparant les campagnes de lutte contre les feux de forêts et la surveillance des plages pour la saison estivale 2017.

Le représentant du Directeur général de la protection civile (DGPC), le colonel Mohamed Khellaf, a, à l'occasion, souligné les efforts déployés pour la protection des personnes et des biens axeront sur la dynamisation des mécanismes de la prévention à travers les différentes wilayas, appelant l'ensemble de partenaires, les citoyens notamment à s'impliquer davantage dans les opérations visant la préservation des récoltes et du couvert végétal.

Le même responsable a rappelé, à ce propos, les efforts consentis par les services de la Conservation des forêts dans la protection du patrimoine forestier contre les divers types de dangers, mettant en exergue le rôle du dispositif de la protection civile dans la prévention des incendies et la diminution des dégâts pouvant toucher les palmiers.

Le sous-directeur des statistiques et de l'information à la DGPC, le colonel Farouk Achour a indiqué, de son côté que le pari est d'amener le citoyen à adhérer au plan de travail préventif destiné à prévenir les différents risques où le facteur humain est la principale cause, les accidents de noyade dans les bassins d'eau et certains incendies du couvert végétal notamment.

La DGPC a tracé un plan de prévention inscrit dans la lutte contre les incendies de forêts, a-t-on encore noté, soulignant que l'accompagnement des agriculteurs à travers l'organisation des actions de vulgarisation quant à l'importance de suivre les consignes de sécurité lors de l'élimination du reste des branches sèches d'arbres, et l'ouverture des pistes agricoles et forestières sont autant de volets traités dans le cadre de cette campagne de lutte contre les feux de forêts.

Les procédures préventives contre les feux de forêts engagées par la Direction générale de ce corps constitué s'articuleront également sur l'organisation, en mai prochain, de campagnes de sensibilisation de proximité à travers le territoire national, a-t-il noté, affirmant que la concrétisation de cette initiative se fera avec l'implication des médias et l'organisation de caravanes préventives pour la diffusion des recommandations de sécurité.

Une rencontre similaire sera organisée le 29 du mois en cours dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, regroupant les wilayas de la région Ouest, a signalé le même responsable.

La wilaya de Biskra a procédé à la mise en œuvre d'un ensemble de dispositions pour prévenir les noyades à la plage à travers des dépliants détaillant le comportement à suivre notamment pour ceux qui passent leurs vacances dans les villes côtières, a indiqué de son côté, le directeur de wilaya de la protection civile, le lieutenant-colonel Mohamed Kentar.

Des sous directeurs de la DGPC et des directeurs des services de la protection civile de 24 wilayas du centre, de l'Est et du Sud Est du pays ont pris part à ce séminaire tenu à l'école régionale des sports olympiques, implantée au chef-lieu de wilaya.