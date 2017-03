Afrique du Nord: 28e sommet arabe - L'action arabe commune au centre des débats

Amman — Seize (16) clauses liées à l'action arabe commune au triple plan politique, économique et social seront à l'ordre du jour de la 28ème session ordinaire du sommet arabe, dont les travaux de la réunion préparatoire au niveau des hauts responsables du Conseil économique et social débuteront jeudi à Amman (Jordanie).

La question palestinienne va dominer les assises du sommet. A ce sujet, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulgheit, a révélé mercredi que Autorité palestinienne présentera un nouveau projet lors du sommet en faveur de la cause palestinienne portant "reformulation de certains concepts" dans le cadre du plan de règlement qui devra être présenté par le Président égyptien lors du sommet Egypte-Etats unis prévu en avril prochain.

Le conseiller du Président palestinien aux affaires étrangères, Nabil Chaat, a souligné que le sommet arabe examinera les tentatives israéliennes et américaines visant à contrecarrer l'initiative de paix arabe, en tant que solution régionale du conflit palestino-israélien, mettant l'accent sur la nécessite d'élaborer un plan claire issu de l'initiative de paix arabe pour soutenir la position palestinienne et faire pression sur Israël en vue de mettre fin à la colonisation et à l'occupation.

Au menu des travaux la cause palestinienne, la réforme de la Ligue arabe, les crises en Syrie, en Libye, au Yémen et en l'Irak outre la lutte contre le terrorisme et les relations des pays arabes avec les groupements régionaux, ont indiqué des sources auprès de la Ligue arabe.

Le SG de la Ligue arabe avait déclaré dimanche dernier lors de sa visite à Amman que le sommet sera sanctionné par une "importante Déclaration".

Les travaux de la réunion au niveau des hauts responsables du conseil économique et social débuteront jeudi en prévision de la réunion du conseil de la Ligue arabe au niveau de la 28ème session ordinaire du sommet prévue mercredi 29 mars en cours.

Par ailleurs, les délégués permanents et les hauts responsables arabes tiendront samedi une réunion préparatoire à la rencontre des ministres arabes des affaires étrangères prévue lundi. La réunion des ministres arabes des AE sera précédée par une réunion du conseil économique et social au niveau des ministres.

Outre les dirigeants arabes, la 28ème session du sommet arabe prévu mercredi prochain, sera marquée par la présence de personnalités internationales dont le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, le président de l'Organisation de la coopération islamique, Youssef El Otheimine, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki et le président du Parlement arabe, Mechaal Esselmi, selon des sources jordaniennes.

Une invitation officielle a été adressée également à la Russie qui pourrait être représentée par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et probablement le Président russe Vladimir Poutine. Le Roi Abdellah II Jordanie a souligné à cette occasion l'importance d'unifier les positions des pays arabes pour faire face aux défis auxquels est confrontée la région, ajoutant que son pays œuvrera au soutien des efforts en faveur de la promotion de l'action arabe commune.

Depuis la création de la Ligue arabe en 1945, les dirigeants arabes ont tenu 39 réunions au sommet. La dernière réunion a eu lieu les 25 et 26 juillet 2016 en Mauritanie, rappelle-t-on.