Algérie: Les collectivités locales ont pour mission d'accompagner l'investissement des jeunes

La visite du ministre à la commune de Sidi Aissa a permis à cette dernière de bénéficier de nombreux projets ayant trait à l'amélioration des conditions de vie des citoyens à l'instar de l'élargissement du réseau de l'électrification rurale et l'alimentation en eau potable en plus de la dotation de la commune d'une enveloppe de 320 millions de dinars.

Concernant la numérisation, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a mis en exergue la nécessaire application "accélérée" de ce programme, affirmant que durant les 18 mois à venir, il sera procédé à la numérisation des permis de conduire et des cartes grises ainsi que la numérisation de l'administration avant fin 2019.

M. Bedoui a, dans ce contexte, mis l'accent sur la nécessité de rapprocher certaines activités de jeunes des grandes entreprises et usines qui activent dans les zones industrielles et les zones de stockage, leur permettant ainsi de créer des entreprises en relation avec les activités des grandes entreprises.

S'exprimant au cours de la présentation du bilan des activités de la wilaya, tenue au nouveau siège de la commune de Sidi Aissa, au premier jour de sa visite à M'sila, M. Bedoui a précisé que "cet accompagnement consiste à créer des petites zones d'activités capables de canaliser l'investissement des jeunes en général et celui des diplômés des universités et instituts en particulier".

