Tissemsilt — Le coup d'envoi de la 4ème édition des journées nationales du théâtre et des arts dramatiques, organisées sous le slogan: "Une culture saine égale une identité d'appartenance et de citoyenneté", a été donné mercredi à Khemisiti (Tissemsilt).

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle, organisée par la direction de la culture en coordination avec l'association "El loulou'a etthaqafia" (La perle culturelle) de la commune de Khemisti et l'APC, a été marquée par la présentation de la pièce théâtrale "Ridjal min tine oua ridjal min nar" (Des hommes d'argile et des hommes de feu), écrite et réalisée par Metahri Wahid.

Cette pièce, produite par l'association la perle culturelle, retrace l'histoire d'un groupe de jeunes amateurs de voyages sous l'emprise d'un voyant qui seront délivrés de son influence néfaste par un passant et finissent par emprunter une voie juste qui va les mener vers la vie, la science et le savoir.

Cet événement culturel, baptisé du nom de la défunte comédienne "Nouria", qui s'étale sur trois jours, enregistre la participation de huit troupes théâtrales de neuf wilayas du pays qui donneront des spectacles destinés à un public adulte.

Les participants se disputeront les prix : la perle d'or, d'argent et de bronze pour le meilleur spectacle, la meilleure scénographie et du meilleur acteur, masculin et féminin, sous la conduite d'un jury composé de professeurs spécialisés dans le 4e art.

Le programme de cette manifestation comprend également l'organisation de deux ateliers de formation sur la performance du comédien et l'écriture dramatique, ainsi qu'une conférence intitulée le monodrame et un spectacle complet au singulier animé par un professeur de l'Université de Sidi Bel-Abbes, Dr Kheira Krim.

Deux spectacles seront également présentés au profit des enfants au niveau de la maison de jeunes 2 de la ville de Khemisti.

Selon le commissaire de cette édition, Bidi Ayad, cette manifestation a pour objectif de créer un espace de communication et d'inculquer au public local la culture des arts dramatiques, ainsi que l'échange d'expériences dans le domaine du théâtre, mais surtout la valorisation du rôle de l'art dramatique dans la vie de l'individu et de la société.