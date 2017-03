Bénin: Syndicats étudiants - La Cour constitutionnelle désavoue le pouvoir

Dans leurs permanences, les responsables syndicaux sont déjà sur la brèche. Pour Prince Boris Aké, président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, c'est une victoire : « Nous sommes très fiers du combat que nous avons mené. C'est une victoire pour la liberté d'association, c'est une victoire pour la démocratie. Nous sommes dans un pays de droit et il n'appartient pas à un pouvoir ou à un individu de verrouiller les libertés ».

Depuis lundi, les étudiants en droit boycottent des cours introduits en pleine année. On n'avait pas vu ce genre de mobilisation depuis presque six mois. Sadikou se réjouit de la décision de la Cour constitutionnelle : « C'est la décision de la Cour constitutionnelle qui nous a donné cette force-là de s'opposer à la décision des autorités.

Au Bénin, la Cour constitutionnelle désavoue le gouvernement. Dans une décision du 16 mars, rendue publique en début de semaine, la Cour estime que le décret pris en octobre pour interdire les activités des syndicats étudiants est nul et non avenu, parce qu'il viole la liberté d'association. Sur le campus d'Abomey-Calavi, la grande université de Cotonou, c'est la satisfaction.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.