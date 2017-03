Congo-Kinshasa: Répartition des postes ministériels - Grande bousculade au Centre interdiocésain

Alors que la clé de répartition est connue depuis janvier 2017, les postes ministériels à réserver à chaque composante fait l'objet d'intenses négociations autour de la Cenco. Jusque tard mercredi, le groupe de travail mis en place à cet effet n'était pas en mesure de présenter ses conclusions devant la plénière. C'est parti pour une nouvelle prolongation, sur fond de grande bousculade, en attendant d'aborder une autre question qui fâche, à savoir, la présidence du Conseil national de suivi de l'accord.

La composition du prochain gouvernement est au centre d'intenses tractations au niveau du Centre interdiocésain où se poursuivent les travaux sur l'arrangement particulier à l'accord du 31 décembre 2016. Si la clé de répartition entre composantes ne fait l'ombre d'aucun doute, l'attribution des postes ministériels à chacune d'entre elles est loin de trouver un dénouement.

Mardi dernier, c'était la trêve au Centre interdiocésain. Les travaux étaient suspendus pour permettre au groupe de travail restreint de présenter une mouture attribuant à chaque composante un poste précis.

Jusque tard mercredi, le groupe de travail n'a pas été en mesure de rendre ses conclusions. Il s'est apparemment englué - le contraire aurait d'ailleurs étonné - dans de profondes contradictions. Si bien que la plénière prévue le même jour pour débattre de ses conclusions a dû être annulée en dernière minute. C'est aujourd'hui que les délégués aux discussions du Centre interdiocésain pensent se retrouver autour du vice-président de le Cenco, Mgr Fridolin Ambongo, pour vider enfin cette question. Au Centre interdiocésain, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Chaque jour, des obstacles réels et fictifs rendent de plus en plus élastique la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016.

Le trou noir

A ce stade, il n'y a qu'un pan de la question touchant au gouvernement qui a été abordé. Le plus dur reste évidemment la désignation du Premier ministre. Or, sur ce point précis, les travaux du Centre interdiocésain vacillent entre compromis et compromission.

Pourtant, vendredi dernier, la Majorité présidentielle et le Rassemblement avaient convenu d'une concertation préalable entre d'un côté le chef de l'Etat, Joseph Kabila, et de l'autre, le président du Conseil des sages du Rassemblement pour aplanir les profondes divergences qui jonchent encore le chemin. Mais, à peine adopté, certains ténors de la Majorité présidentielle ont remis en cause cette option, exigeant à ce que le Rassemblement refasse son unité, avant la programmation d'une éventuelle rencontre entre le président de son Conseil des sages et le chef de l'Etat.

C'est dire qu'au Centre interdiocésain, on est encore loin du bout du tunnel. A défaut de tourner en rond, chaque jour qui passe charrie son impasse. Sans compter la question de la présidence du Conseil national de suivi de l'accord(Cnsa), censé revenir au président du Conseil des sages du Rassemblement, qui demeure toujours une énigme. Aujourd'hui, des voix discordantes remettent l'option clairement levée dans l'accord du 31 décembre.

Après le gouvernement, une autre bataille est en vue.

La Cenco qui tient à boucler le plus rapidement possible ces discussions lancées le 8 décembre 2016 s'est fixé une date butoir : le 27 mars 2017. Y parviendra-t-elle ? C'est possible, dit-on dans certains milieux, pourvu, argue-t-on, que les uns et les autres transcendent leur égo en se départir de leurs intérêts parfois partisans et égoïstes de leur plateforme politique.

Il n'y a pas eu d'avancées mercredi au Centre interdiocésain autour de la répartition des postes ministériels. En lieu et place d'un compromis qui devrait augurer des lendemains meilleurs dans la perspective de la mise en application de l'accord du 31 décembre, on a eu plutôt droit à une grande bousculade pour la conquête des postes dans le prochain gouvernement de transition.

Dans tous les cas, il n'y a eu à ce jour aucune remise en cause de la clé de répartition convenu entre composantes le 26 janvier 2016.