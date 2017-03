Gabon: Ces 'robots' qui nous lâchent toujours à la fin du mois

La région d'Oyem dans le nord du Gabon n'a plus de procureur. Fabrice Afane Allogo a été suspendu… Plus »

Sur le mur d'une salle d'exposition d'une grande société commerciale de Libreville, une caricature très inspirée peint avec beaucoup d'humour le concept selon lequel en matière de finance, il n y a point de 'petit' client. Donc tout client quel soit, est client. A ce titre, on lui doit un minimum d'égards. Point besoin de veille donc pour lui devant les guichets dès minuit, dans l'espoir d'être servi parmi les premiers clients, pour des paies de quinzaine ou de fin de mois qui ne commencent paradoxalement de façon effective que vers 8 heures du matin. Et si la véritable raison est tout faire, pour que le moins d'argent sorte des caisses, même pour payer les salaires, qui sont un droit inaliénable.

Bien évidemment, une défaillance technique est envisageable, logiquement sur la base d'une sollicitation soutenue desdits appareils. Or à l'observation, ceux-ci ne se relaient généralement dans leur état de marche que sur des intervalles de 30 minutes. Alors que le temps d'endurance d'un outil informatique est infiniment plus long.

Les gestionnaires des comptes bancaires ont nécessairement été informés de ce désagrément majeur. Pourtant en toute vraisemblance, cela ne les préoccupe pas outre mesure. En effet, si ça n'en n'avait pas été le cas, ils auraient avec diligence corrigé ce travers si paralysant. Parce que dans l'entendement des usagers, aucune raison cohérente ne peut expliquer la programmation dans une agence à grosse affluence un jour de paie, d'un seul guichet automatique sur quatre possibles. Aucune raison non plus ne peut justifier le fait que, ce scénario se répète sur tous les autres sites au même moment.

