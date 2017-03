Ile Maurice: Mare-Chicose - Vivre dans le paradis perdu

Au manque de transport s'ajoute l'insécurité. «Avec le nombre de maisons vides et de terrains à l'abandon, des gens louches commencent à rôder dans les parages. Nous avons peur pour nos familles», lâche Atish Auree. La seule solution pour ces quelques âmes qui luttent au quotidien, «c'est de partir au plus vite».

Amit, la vingtaine et étudiant, confie qu'il se voit souvent contraint, comme d'autres habitants, de demander un lift aux chauffeurs de camions bennes pour s'arrêter à la station-service d'Indian Oil à Union-Park. Ce n'est que là, dit-il, qu'il pourra avoir un bus. Dhanveer Cheetoo, également étudiant, a, lui, choisi de quitter la maison tôt tous les jours, peu importe l'heure à laquelle débutent ses cours. «Même si mon cours commence en début d'aprèsmidi, je prends le premier bus de la CNT qui quitte le village. Le soir, c'est souvent mon père qui vient me chercher à moto.»

Si depuis quelque temps l'odeur est devenue plus supportable, la vie dans le village a singulièrement empiré. Un problème majeur : le transport. Avec cette poignée de personnes qui y vivent, les autobus ne prennent même plus la peine de faire le détour par Mare-Chicose. «Le bus de la ligne 87, reliant Curepipe à Saint-Hubert, passe tout droit. Les travailleurs comme les étudiants sont alors pénalisés», confie Atish Auree, un autre habitant.

Plus loin, une petite promenade avec des bancs. Anil Calloo, un autre habitant, avance, d'emblée, que tout aurait été pour le mieux à Mare-Chicose sans le centre d'enfouissement, qui s'est étalé comme une gangrène au pied du Mont-Vernon depuis 1997. «Ce terrain de football est désormais notre seul rempart contre l'oisiveté et les fléaux chez les jeunes», confie ce père de famille.

Sur plusieurs mètres, il n'y a pas âme qui vive. Autour, de grandes maisons... Certaines dont le style de construction moderne laisse voir qu'on y a mis le paquet. D'autres encore offrent un mélange entre un style ancien et plus récent, témoignant du passage de plusieurs générations. Pourtant, ces maisons sont vides. Les cours envahies par des buissons s'ajoutent à cet air de désespoir.

«Nous attendons depuis plus de six ans. 90 % des familles sont déjà parties. La vie est difficile ici. Nous nous sentons complètement isolés avec les problèmes de transport ou encore d'approvisionnement en pain... Il est difficile d'envoyer nos enfants à l'école», se plaint un des habitants, qui refuse de nous donner son nom. Il nous conseille plutôt d'aller interroger les autres habitants qui pourront nous en dire plus.

