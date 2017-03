Ile Maurice: D.Y. Patil Medical College - Fin du calvaire pour dix médecins spécialistes

Au total, 24 étudiants du D.Y. Patil Medical College ont été pénalisés depuis 2014. Cette même année, l'institution supérieure fait l'objet d'une enquête de l'Independent Commission against Corruption et de la Tertiary Education Commission (TEC). L'établissement est soupçonné d'opérer illégalement à Maurice. Les diplômes des élèves risquent alors de ne pas être reconnus par la TEC et encore moins par le MC.

Il leur reste une dernière étape à franchir avant de devenir médecins spécialistes. En effet, dix anciens étudiants du D.Y. Patil Medical College ont complété le «top up course» obligatoire à l'université de Technologie de Maurice (UTM) il y a quelques semaines. Et mercredi 22 mars, le conseil d'administration du Medical Council (MC) a pris la décision de les faire passer sur le Post Graduate Medical Board (PGMB). Ce qui représente le tout dernier obstacle à franchir avant qu'ils puissent officiellement détenir le titre de médecin spécialiste.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.