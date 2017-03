Rwanda: Génocide et crimes de masse - L'expérience rwandaise de Médecins Sans Frontières (1982-1997)

communiqué de presse

Le dernier livre du Crash, le Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires, sort le 30 mars aux éditions du CNRS. Ecrit par Jean-Hervé Bradol, directeur d'études au Crash et ancien président de MSF, et Marc Le Pape, sociologue, ce livre est un récit original et unique, basé sur les archives de MSF.

Dans les années 1990, Médecins Sans Frontières est intervenue lors du génocide des Rwandais tutsi et d'une succession de périodes de violence politique au Rwanda et dans les pays frontaliers.

Les travailleurs humanitaires ont alors été confrontés à l'exécution de près d'un million de personnes, à l'afflux de dizaines de milliers de victimes dans les centres de santé, à la fuite de millions d'autres cherchant refuge dans des camps, ainsi qu'à une série d'épidémies mortelles.

Plus de 20 ans après le génocide, Marc Le Pape et Jean-Hervé Bradol posent un regard critique, distancié et rigoureux sur les événements de l'époque. Quelle assistance, médicale et non médicale, les équipes ont-elles été en mesure de mettre en œuvre ? Comment réagir lorsque les travailleurs humanitaires deviennent les témoins de crimes de masse ?

Comment fournir une aide efficace dans ces situations de violence paroxystique ? Telles sont quelques-unes des questions abordées par les auteurs. Un éclairage instructif sur cette expérience rwandaise qui a durablement modifié les pratiques humanitaires, et durant laquelle plus de 200 employés MSF de nationalité rwandaise furent exécutés.