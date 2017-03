Congo-Kinshasa: Onze ONG écrivent à Kabila et Kagame pour le déminage du parc des Virunga

Onze organisations de défense de l'environnement du Nord-Kivu demandent aux présidents Joseph Kabila et Paul Kagame de « diligenter la démilitarisation et le déminage du secteur Mikeno dans le parc des Virunga ». Ce secteur sert de couloir de protection pour les gorilles de la RDC et du Rwanda. Les animaux vont se réfugier dans ce couloir lorsqu'il y a des affrontements dans la région.

Les onze ONG regrettent que des mines anti personnelles aient été placées à cet endroit qui sert de lieu de refuge pour les animaux en danger.

« Des mines anti personnelles et autres engins de guerre non explosés sont abandonnés dans ce couloir de protection des gorilles.

Cette information a été livrée par le gouverneur du Nord-Kivu et le commandement FARDC à Goma qui indiquent que ces engins auraient empêché les Forces armées de la RDC de sauver des survivants lors des crashs de deux hélicoptères de l'armée congolaise, crashs intervenus en date du 27 janvier 2017 dans le secteur Mikeno derrière la colline Mashari, sur la frontière commune entre Rwanda, RD Congo et Ouganda, à la suite d'une attaque armée attribuée à des rebelles », lit-on dans la lettre adressée aux chefs d'Etat congolais et rwandais.

Les onze organisations indiquent que la faune et la flore sont en danger dans ce secteur. Elles demandent à Joseph Kabila et à Paul Kagame d'envoyer une équipe pour déminer le secteur de Mikeno.

« Cette forte circulation des armes dans cet endroit-là expose, non seulement les Gorilles mais aussi les populations riveraines et les éco-gardes.

D'où la nécessité que les deux garants de deux nations puissent harmoniser et donner des ordres pour déminer et démilitariser cette zone », recommande Me Olivier Ndoole, porte-parole de ces ONG.