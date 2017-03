Cameroun: Lions Indomptables - Aboubakar demande pardon

En stage préparatoire aux matchs amicaux contre la Tunisie et la Guinée Conakry, il s'est exprimé sur son attitude lors des deux derniers matchs en club. L'intégralité de son propos.

Suite aux cartons rouges écopés en Club (contre Kiev en Ligue des champions, Olympiakos en Ligue Europa et Antalyaspor en championnat), je tiens très sincèrement à m'excuser auprès de mes fans, des dirigeants et supporters du Besiktas, et du public en général. Des faits de jeu et l'enjeu m'ont amené à abandonner à trois reprises cette saison mes coéquipiers lors de rencontres importantes pour mon club, le Besiktas.

Ces actes, du reste inhabituels, et que je regrette grandement, constituent désormais pour moi un repère et une source de motivation pour donner à l'avenir le meilleur de moimême tant en Club qu'en sélection nationale. Je travaillerai davantage pour éviter que pareille situation ne se répète.

Je tiens par ailleurs à remercier mes fans pour tout le soutien apporté à ma modeste personne et aux Lions Indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017.

Avec l'ensemble de l'équipe, je me battrai toujours pour que le drapeau du Cameroun flotte haut afin d'apporter plus de victoires et de joies à notre beau pays.