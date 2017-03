Cameroun: Mode - La chaine de cheville est de retour

Tendance d'un siècle, le port de ce bijou ne fait cependant pas l'unanimité. « Il existe de nombreux préjugés sur les femmes qui portent des chevillères, mais tout cela est faux. C'est juste de l'esthétique, c'est un bijou comme les autres », affirme Esther Amougou, bijoutière. Toutefois, en fonction du pied sur lequel on la porte, les significations divergent. Certains affirment que porter la chaîne à la cheville gauche est signe d'appartenance à l'homosexualité et à droite, l'hétérosexualité ou à la recherche de l'amour ou même d'une aventure.

Disponible en argent, en or, en cuir ou encore en laiton, cet accessoire s'adapte à plusieurs styles vestimentaires. « En style responsable ou décontracté, la chaine de cheville s'adapte à tout. Ce bijou donne de l'allure aux jambes et embellit votre style », affirme Mballa Bila, conseiller vestimentaire et responsable d'une bijouterie au quartier Bastos.

C'est le premier accessoire qu'elle pense mettre lorsqu'elle se prépare pour une sortie. D'ailleurs, elle ne s'en sépare presque jamais. Christine Olinga et sa chaine de cheville (communément appelé chevillère), c'est une histoire d'amour. « La chevillière est un accessoire de mode. Je la mets comme je porte une paire de boucles. Lorsque j'ai une sandale, mon pied est plus lumineux.

