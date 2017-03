Cameroun: Quand le titre foncier ne garantit plus l'accès au crédit

Lequel dénonçait le manque de transparence du système juridique qui, jusqu'ici, permet aux débiteurs véreux de ne pas rembourser le crédit. Heureusement, cet obstacle sera bientôt levé. Grâce au lancement de l'information et de la dématérialisation du registre des sûretés mobilières, le titre foncier pourrait sans doute retrouver sa valeur d'antan. Car, d'après les banquiers, ce fameux document ne vaut plus rien aujourd'hui. De nombreux tripatouillages ont, apprend-on, fini par le décrédibiliser.

Pour eux, la mauvaise foi des débiteurs est pour beaucoup dans le difficile octroi des crédits aux entreprises et aux particuliers. Au 31 décembre 2015, les banques locales évaluaient le montant relatif au non remboursement des crédits à 500 milliards de FCFA. De l'argent difficile à recouvrer, pourtant des solutions existent. « Si un emprunteur savait que l'on saisirait son immeuble pour le vendre aux enchères, il réfléchirait à deux reprises avant de jouer avec l'argent des épargnants », déclarait, en 2013, Mathieu Mandeng, alors président de l'Apeccam.

