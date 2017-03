Le conseiller spécial, chef du département politique du président de la République, Juste Désiré Mondélé, a remis le 22 mars des vivres et autres produits de première nécessité à une trentaine de femmes purgeant leur peine à la Maison d'arrêt de la ville capitale

« C'est toujours difficile de voir toute personne en situation carcérale, c'est d'autant plus difficile lorsqu'il s'agit de la femme. Nous avons donc profité de ce mois de la femme pour rendre visite à cette minorité. Nous passons tout temps devant la Maison d'arrêt sans réaliser qu'il y a des jeunes femmes, des mères, des épouses qui y sont », a-t-il indiqué.

Conseiller municipal et départemental de Brazzaville pour le compte du Club 2002, Juste Désiré Mondélé a remis l'échantillon de ce don au directeur général de l'administration pénitentiaire, Jean-Blaise Komo. Selon lui, l'objet de sa visite est d'apporter un soutien moral, un confort à ces femmes et non de les juger. La société entière devrait, d'après Juste Désiré Mondélé, être interpellée pour des femmes incarcérées. « Nous sommes plus ou moins satisfaits de leurs conditions de détention. Comme celles-ci ne sont pas parfaites, nous devons prendre contact avec elles afin de ne pas attendre seulement le mois de la femme. Je pense que le directeur général fait un bon travail, elles ont, d'ailleurs donné, leurs impressions, mais c'est à nous aussi de continuer à les soutenir. Nous avons simplement voulu témoigner de notre attachement, de notre affection à la femme parce que c'est elle qui donne la vie », a justifié le conseiller spécial du chef de l'Etat, souhaitant bon courage aux détenues.

« C'est une école, nous sommes en train d'apprendre tout ici, le bien comme le mal, c'est en quelque sorte une rééducation », a témoigné une des détenues.

Se félicitant du geste de Juste Désiré Mondélé, le directeur général de l'administration pénitentiaire a rappelé aux bénéficiaires qu'elles sont appelées un jour à répartir chez elles. Jean-Blaise Komo les a, en effet, rassuré que le président de la République se battait pour la construction des centres pénitentiaires plus modernes et plus développés afin de les mettre dans de bonnes conditions. « Bonne chance au conseiller spécial du chef de l'Etat dans sa mission ! Soyez notre fidèle interprète auprès du président de la République par rapport à ce que vous avez vu et ce que les femmes ont dit », a-t-il souhaité.