Cameroun: Le président Paul Biya en Italie et au Vatican

En visite d'Etat de deux jours, le président camerounais a eu des entretiens avec les entrepreneurs italiens et avec le pape François.

Après la visite du président rwandais Paul Kagame ; la nomination par le Vatican de deux nouveaux nonces apostoliques au Rwanda et en Centrafrique, la venue du président camerounais Paul Biya clôt une semaine à l'enseigne de l'Afrique centrale en Italie et au Vatican. Paul et Chantal Biya sont arrivés à Rome mercredi matin pour une visite d'Etat; ils ont rencontré le patronat italien dans l'après-midi puis se sont entretenus jeudi matin, au Vatican, avec le pape François.

Dans le style bien calibré des communiqués du Vatican, le Saint-Siège a souligné l'excellence des relations entre le Cameroun et l'Eglise catholique. L'Eglise reste disponible pour contribuer au bien-être de tous les Camerounais, dans ses domaines traditionnels d'intervention : l'école, la santé, la formation des jeunes, la consolidation de la paix par le dialogue. L'Eglise catholique dit appuyer les efforts de coexistence pacifique entre toutes les composantes sociales au Cameroun et dans la sous-région.

Mais la venue à Rome du président Biya a aussi eu un important volet économique et de coopération bilatérale. Sa délégation a compris le ministre des Affaires étrangères, celui des Travaux publics et celui de l'Economie ainsi qu'un nombre non-indifférent d'entrepreneurs camerounais. Le président et sa délégation ont été les hôtes du patronat italien à son siège du quartier EUR de Rome. Ils y ont été accueillis par Vincenzo Boccia, le président de la Confindustria, le patronat italien, et sa vice-présidente chargée de l'international, Licia Mattioli ainsi que par les nombreux entrepreneurs italiens œuvrant au Cameroun.

La rencontre a eu un double objectif, a expliqué Mme Mattioli : « faire le point de l'avancement des nombreux projets de collaboration récemment lancés par les sociétés italiennes au Cameroun et explorer les opportunités qui s'offrent. Dans des filières comme les infrastructures, l'énergie, le tourisme et l'agro-industrie, nos PME sont présentes dans ce pays qui représente 40% du PIB de la CEMAC et qui représente une priorité de l'action de la Confindustria en Afrique ». Le patronat italien apprécie l'impulsion donnée par le gouvernement aussi bien au secteur primaire qu'à l'industrie manufacturière permettant d'atteindre une croissante de 5 à 6%, « malgré la baisse du prix international du pétrole », a commenté Mme Mattioli.

La coopération italienne se réjouit aussi de la création de nouveaux postes de travail pour les jeunes camerounais grâce à la mise en œuvre du PLANUT, le plan d'urgence triennal (2015-2017) qui a bénéficié « des investissements (italiens) dans les infrastructures et de la mise en œuvre de l'Accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union Européenne. Il en résultera une nouvelle impulsion aux relations bilatérales Italie-Cameroun qui se sont caractérisées, rien que l'an dernier, par un accroissement des exportations de 9% et des importations pour + 92% ! ».

Pour l'Italie, a encore souligné le patronat, « il s'agit de renforcer la présence de ses entreprises sur le marché camerounais et de s'y affirmer comme l'un des principaux partenaires industriels de l'Union Européenne ». La coopération italo-camerounaise s'affirme dans des secteurs-clés de l'économie camerounaise, notamment dans l'industrie chocolatière. Le groupe des confiseries Ferrero est même présenté comme le premier employeur privé du Cameroun.