Congo-Brazzaville: Partenariat public-privé - Le groupe chinois West Africa envisage de s'installer à Brazzaville

Ce Fonds national doté d'un programme d'investissement visant les secteurs à fort potentiel à savoir : l'agriculture, le transport fluvial et l'exploitation industrielle, est une institution financière publique investie des missions d'intérêt général, en appui aux politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales.

Ce nouveau projet de Partenariat public-privé (PPP) a été dévoilé récemment à Brazzaville, lors d'une rencontre entre le ministre congolais des Finances, du budget et du portefeuille public, Calixte Nganongo, et la délégation du groupe chinois conduite par son président directeur général, Huo Kou Yin.

La société West Africa Group compte ainsi apporter un financement adéquat dans le cadre du Fonds national de développement économique et social de la République du Congo estimé à plus de 100 milliards de FCFA.

