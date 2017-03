Togo: Les championnats universitaires 2017 lancés

Le président de la République, le Premier ministre et 1/5 des députés sont les seuls… Plus »

« La vice présidente de l'université m'a indiqué que dans le comité d'organisation, il y a une cellule de détections de talents. Ce que nous recherchons. Notre ambition, avec la reprise du championnat scolaire qui a commencé il y'a quelques semaines et aujourd'hui le championnat universitaire, c'est que cette cellule détecte pour nous les jeunes talents afin de pouvoir constituer avec les fédérations sportives concernées, notamment, le basket, le volley, le hand, que l'on puisse constituer des équipes nationales comme nous l'avons fait au football pour que dès l'année prochaine on puisse commencer déjà avec des tournois régionaux à aiguiser nos jeunes talents avant d'aller sur des aires beaucoup plus compétitives » a-t-il conclu.

Les championnats universitaires ont démarré ce mercredi sur le campus avec la cérémonie d'ouverture en présence du ministre des Sports Guy Lorenzo, du représentant du ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et du président de la fédération Togolaise de Football, Guy Akpovi.

