Algérie: 2 narcotrafiquants arrêtés et 250 kg de kif traité saisis par l'ANP à Tlemcen (MDN)

Alger — Deux (02) narcotrafiquants ont été interceptés et 250 kg de kif traités ont été saisis mercredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale à Tlemcen, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale en coordination avec les éléments des Douanes ont intercepté, le 22 mars 2017 à Tlemcen (2ème Région militaire), deux (02) narcotrafiquants et saisi 250 kilogrammes de kif traité", précise-t-on de même source.

A Tamanrasset et In Guezzam (6ème Région militaire), des détachements de l'ANP "ont arrêté huit (08) contrebandiers et saisi un camion, 2 véhicules tout-terrain, 3.600 litres de carburant, 24 marteaux piqueurs et 27 groupes électrogènes", tandis que "40 quintaux de tabac ont été saisis à El-Oued (4ème Région militaire)".

D'autre part, des unités de Garde-côtes "ont mis en échec à Oran et Aïn Témouchent (2ème Région militaire) des tentatives d'émigration clandestine de 28 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières "ont arrêté à Tlemcen (2ème Région militaire), Ouargla et Ghardaïa (4ème Région militaire), 32 immigrants clandestins de différentes nationalités".