Sénégal: Echanges avec l'exterieur - Hausse des importations en janvier

Pour leur part, les importations de biens sont passées de 179,9 milliards au mois de décembre 2016 à 276 milliards au mois de janvier 2017, soit une hausse de 53,4% (+96,1 milliards).

Cette progression reflète essentiellement l'accroissement de la valeur des achats à l'étranger de «machines, appareils et moteurs» (+24,8 milliards), de produits alimentaires (22,8 milliards), de « véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles » (6,9 milliards) et de produits pharmaceutiques (+5,2 milliards).

Au titre des importations de produits alimentaires, des hausses des importations sont relevées concernant le riz (+9,5 milliards), les « huiles et graisses animales et végétales » (+4,6 milliards), le « froment et méteil » (+2,2 milliards) et le maïs (2,2 milliards). Par contre, la valeur des importations de produits pétroliers s'est contractée (-8,6 milliards), du fait des produits pétroliers raffinés (-10,4 milliards).

En glissement annuel, les importations de biens ont connu une progression de 26,6% (+57,9 milliards) au mois de janvier 2017. En effet, une consolidation des importations de l'ensemble des principaux produits est observée, notamment les produits pétroliers (+31,4 milliards), les « machines, appareils et moteurs » (+15,3 milliards), les « véhicules, maté- riels de transport et pièces détachées automobiles » (+4,1 milliards) et les produits pharmaceutiques (+3,3 milliards).