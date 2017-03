Afrique du Nord: L'instabilité politique risque de compromettre la réconciliation

L'émissaire Onusien a rappelé qu'il "existait un cadre juridique pour faire respecter les droits de l'homme et l'Etat de droit et qu'il faut une volonté politique pour le mettre en œuvre ".

En félicitant le chef du gouvernement d'entente nationale (GNA) , Fayez Al Sarraj, et les forces alliés au GNA pour la libération de Syrte, la coalition internationale a précisé qu'elle allait "rester vigilante" face à la menace du groupe terroriste autoproclamé "Etat Islamique" (EI/daech) en Libye en soutenant les efforts visant à le priver des financements et des combattants.

"Nous appelons toutes les parties, y compris les acteurs de la sécurité concernés, à s'engager à respecter l'accord politique libyen et à résoudre leurs différends par le dialogue et la réconciliation nationale", a ajouté la coalition.

"La persistance de l'instabilité politique et sécuritaire en Libye risque de saper les objectifs stratégiques de la réconciliation politique et de la lutte contre le terrorisme" ont souligné les pays membres de cette alliance militaire internationale dans leur déclaration publiée à l'occasion de leur réunion ministérielle à Washington.

