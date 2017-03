Togo: RAC-Togo - Pour « 0 corruption » au pays

Certes, le RAC-Togo « salue les efforts du gouvernement en vue de favoriser la bonne gouvernance et de doter notre pays des infrastructures, notamment routières », a déclaré Fabrice EBEH, Secrétaire Exécutif de RAC-Togo. Toutefois, il exige que les contrats des marchés publics soient mis en ligne et que soit fait « l'audit de la gestion des fonds relatifs aux infrastructures routières courant 2012 et 2016 ».

Le secteur des infrastructures apparait être le secteur vulnérable et pourtant c'est le secteur où l'Eta investit plus. Vu que la route du développement passe par le développement de la route, les budgets des trois dernières années n'ont cessé de s'accroitre juste pour s'attaquer aux problèmes d'infrastructures dont souffrait le Togo depuis des années. Entre autres preuves, de 827 milliards en 2015, le budget est passé 1 227 milliards en 2017, soit une augmentation de 21%.

Au même moment, des réformes sont engagées depuis 2010 pour assainir les finances publiques. Aussi est-il question de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion de la chose publique. Adoption du Document de Stratégie des Réformes par le décret n° 2010-108/PR du 29 septembre 2010, la Cour des Comptes opérationnelle en 2009, la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption, l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sont quelques-uns des avancées du Togo en matière de la bonne gouvernance.

Renforcer les capacités de ses membres et des autres acteurs de la société civile sur les dispositions juridiques tant nationales qu'internationales en matière de lutte contre la corruption, est le principal moyen d'actions qu'entend faire RAC-Togo pour parvenir à son objectif : celui d'aider le gouvernement à bout de la corruption. RAC-Togo est créé en 2015 et regroupe une quarantaine d'ONG, de syndicats professionnels des travailleurs et des média publics et privés.