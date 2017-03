Cote d'Ivoire: Affi N'guessan à Sangaré - "Plus rien ne nous oppose désormais"

Le président du Fpi, Pascal Affi N'guessan, a invité son rival, Abou Drahamane Sangaré, à intégrer formellement le parti. Et à cesser « les activités dissidentes qui sèment la confusion dans l'opinion, qui portent gravement atteinte au moral et à la sérénité des militants ainsi qu'à l'image du parti et qui causent, en conséquence, un grave préjudice politique au Fpi ». Dans un courrier qu'il lui a adressé, en date du 15 mars 2017, Pascal Affi N'Guessan invite son camarade de lutte à observer le slogan culte du parti : « asseyons-nous et discutons ».

« Je note que ces derniers jours, vos positions ont évolué puisque vous parlez désormais d'entrer dans le jeu politique et de participer à l'élection présidentielle de 2020, de réconciliation nationale, de diplomatie avec la France et la communauté internationale pour la libération du Président Laurent Gbagbo, etc. En somme, plus rien ne nous oppose désormais », estime-t-il.

Puis de suggérer : « Conformément à nos textes, il t'est loisible de faire acte de candidature au poste de président du Fpi à l'occasion du congrès ordinaire du parti qui se tiendra dans les mois à venir. Tous les militants du parti seront informés en temps utile des détails de participation à ce congrès et de présentation des candidatures à la présidence du Fpi».

Le parti de l'ancien président, Laurent Gbagbo, prévoit, en effet, un congrès cette année. On imagine que le président Affi entend saisir l'occasion en vue d'un rapprochement entre son camp et celui de Sangaré qui conduit une fronde depuis 2011. Les lignes semblent bouger sur le font.