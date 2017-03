Afrique: Un Français enlevé au Tchad

Un Français a été enlevé au Tchad. Ce ressortissant se trouvait, avant son rapt, dans l'est du pays. Le ministère Français des Affaires étrangères a confirmé l'enlèvement.

L'alerte qui est parvenue à RFI via une source militaire ne mentionne pour l'instant que la nationalité de la personne enlevée, un Français ainsi que la zone : l'est du Tchad. Certaines sources parlent d'Abéché, d'autres évoquent maintenant la région du Sila, plus au Sud, autour de la localité de Goz Beïda. Tous les moyens français sont mis à contribution pour retrouver, indique la source de RFI.

Aucune piste encore sur les raisons de cet enlèvement et sur ses auteurs.

En 2010, il y avait déjà eu un enlèvement dans l'est du pays. Il s'agissait d'un travailleur humanitaire et l'homme avait été relâché par la suite. Mais depuis, aucun enlèvement n'avait été signalé dans cette zone où circulent des groupes armés qui vont faire le coup de feu au Soudan, en RCA et au Tchad. On est en revanche très loin des bases traditionnelles des groupes jihadistes qui sont actifs dans le Sahel.