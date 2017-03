Dakar abrite du 23 au 28 mars la 10ème réunion annuelle du comité technique spécialisé de l'Union Africaine et la conférence des Ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la commission économique pour l'Afrique (Cea). Le thème de cette semaine du développement porte sur «Croissance, inégalités et chômage».

«Croissance, inégalités et chômage», c'est le thème de la 10ème réunion annuelle du comité technique spécialisé de l'Union Africaine et la conférence des Ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la commission économique pour l'Afrique, qui s'ouvre aujourd'hui à Dakar et ce, jusqu'au 28 mars.

En prélude de cette rencontre, une conférence de presse a été organisée hier, mercredi 22 mars. Revenant sur le thème de cette réunion, René Kouaassi, directeur de la commission de l'Union Africaine relève que l'Afrique est un continent à croissance faible. Car selon lui, de 2005 à 2015, le continent a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 5%.

«Au début de cette année 2017, cette croissance est tombée à 3%. Donc notre taux de croissance a amorcé une tendance baissière due particulièrement au faible cours des matières premières. Donc, la croissance n'est pas au rendez-vous», souligne-t-il.

Aussi, signale-t-il, l'existence d'inégalités en Afrique. Selon lui, des statistiques dignes de foi disent que le continent africain est le continent où il existe des inégalités de tous genres. « Ce ne sont pas seulement des inégalités de revenus, mais il y a plusieurs types d'inégalités. Autre chose, le chômage est le lot quotidien de la majorité des jeunes africains. Donc, ces trois variables croissance inégalités et chômage ont des relations de causes à effets», a-t-il poursuivi.

M. Kouassi trouve, par ailleurs, que l'économie africaine n'est pas transformée suffisamment. «L'Afrique est sous industrialisée. La valeur ajoutée de l'industrie par rapport au Pib est extrémement faible et tourne autour de 10%. Avant les années 70, on réalisait ce taux donc il n'y a pas de progrès dans ce sens», se désole-t-il. Pour lui, «la transformation de l'Afrique contourne le secteur industriel, c'est le secteur tertiaire et les services qui sont gonflés et font que la productivité est faible à ce niveau».

Pour sortir de cet engrainage constitué de faible taux de croissance, d'inégalités criardes à tous les niveaux et un chômage de masse, il pense que les solutions proposées doivent être radicales. «Pour faire face à toutes les insécurités qui caractérisent l'Afrique. Nous pensons que la réunion de Dakar doit proposer des solutions efficaces et durables. Il faut transformer radicalement les économies africaines. Tant que nous ne transformons pas notre économie, le chômage de masse va perdurer et la tragédie de l'immigration va persister», prévient-il.

Evoquant la question de l'aide publique au développement, Dimitri Sanga, directeur de la commission économique pour l'Afrique pense qu'un pays ne peut pas se développer uniquement grâce à ce fonds. «Il faut que les Etats africains puissent générer des ressources qu'il faut pour le développement. L'aide publique au développement viendra après combler le gap. Non seulement, il faut mobiliser les ressources domestiques, mais, il faut aussi stopper l'hémorragie», a-t-il laissé entendre.

Et d'ajouter : « une étude sur les flux financiers a démontré qu'à peu prés 50 milliards de dollars qui quittent le continent. C'est plus que ce que nous recevons en aide publique au développement et en termes d'investissements directs étrangers. Il va falloir que nous mettions en place des mesures qui nous permettraient de stopper cette hémorragie».