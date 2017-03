Un an, jour pour jour, depuis que Raj Dayal a soumis sa démission en tant que ministre de l'Environnement. Soit… Plus »

À Plateau Road, Goodlands, la modeste maison où habite Christophe P. est vide. Ses proches et voisins sont assez réticents à parler de cette affaire. Le garçon de 12 ans a raconté qu'il a fait le guet pendant que sa mère et le cousin de cette dernière cambriolaient deux maisons de la localité.

«Monn fek zwenn li dan la semenn, la. Guet sa, mo dir ou enn zafer, mwa mo kav pas bon, mo pas lé mo zanfan al dan mové simé», lance Oliver P. Ce dernier explique qu'il s'est séparé de Saida Moisdeen, la mère de ses enfants, il y a environ six ans. Il vit désormais chez sa mère et son concubin, avec sa sœur de 10 ans.

Il a déjà purgé une peine de prison pour vol et est actuellement recherché pour plusieurs cas de cambriolage et de vol avec violence dans la région de Goodlands. Le trentenaire nous confie qu'il ne savait pas que son fils a eu des démêlés avec la police.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.