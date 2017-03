Ile Maurice: Un hôtel de 76 villas bientôt à Rodrigues

Un an, jour pour jour, depuis que Raj Dayal a soumis sa démission en tant que ministre de l'Environnement. Soit… Plus »

C'est en 2010 que ce projet a été évoqué pour la première fois. Et en 2016, il a été estimé qu'il faudra un investissement d'environ Rs 245 millions pour sa construction. Deux hôtels sont déjà dans la région. Le plus ancien est le Mourouk Ebony Hotel et le tout nouveau est le Bakwa Lodge.

Dans un premier temps, l'hôtel compte employer une cinquantaine de personnes. Les 76 villas seront classées en plusieurs catégories. Parmi elles, des suites et des chambres luxueuses. Le complexe comprendra aussi des restaurants et un bar.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.