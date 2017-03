Mauritanie: Révision constitutionnelle - Le président choisit le référendum

Le chef de l'Etat lui dit qu'il a fait appel aux plus grands juristes du pays et que sa décision est « béton juridiquement ». La bataille juridique est donc ouverte en attendant que la date du référendum soit fixée.

Mais dans la Constitution, il y a aussi un chapitre qui est précisément consacré à la révision de la Constitution, c'est le chapitre 11, et les articles 99, 100 et 101. Et selon ces articles, il faut forcément que le Sénat et l'Assemblée séparément valident le texte au 2/3 avant un référendum. Ce qui n'a pas été le cas puisque le Sénat a rejeté le projet, il y a huit jours.

Pas question non plus de consulter à nouveau la classe politique sur son projet. « Les portes de la présidence restent ouvertes, mais il n'y aura pas de nouveau dialogue », a-t-il aussi prévenu. « C'est une perte de temps ». En résumé, Mohamed ould Abdel Aziz a rappelé que c'était lui le grand maître à bord.

