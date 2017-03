Sénégal: Xane Christian d'Almeida - « On va se qualifier sans problème si tout le monde se concentre »

Arrivés en renfort depuis lundi chez les Lions du basket, Xane Christian d'Almeida est d'attaque pour les phases retours du tournoi de la zone 2 qui débutent vendredi au stadium Marius Ndiaye. Le meneur des Lions a hâte de retrouver les parquets et permettre à l'équipe du Sénégal de s'imposer à Dakar afin de décrocher l'un des deux tickets qualificatifs à l'Afrobasket. Et dans cet objectif, le meneur des Lions pense qu'avec l'arrivée des renforts, l'opération « remuntada » est dans les cordes de l'équipe du Sénégal.

« C'est toujours plaisir de retrouver la Tanière après s'être écarté des parquets pendant tout ce temps. Cela fait plaisir de revenir et d'aider les Lions à gagner les matchs. Avec l'arrivée de nouveaux joueurs, cela va nous aider. On a tous les armes pour gagner les matchs. Moi mon rôle c'est de faire jouer mon équipe. Avec les joueurs qui sont autour de moi, nous allons y arriver », a-t-il déclaré au terme de la séance d'entrainement effectuée hier, au stadium Marius Ndiaye. Le meneur des Lions a tenu à écarter toute pression qui pèserait aujourd'hui sur lui ou sur les joueurs appelés en renfort.

«Ce n'est pas une pression parce que c'est ce que nous faisons tous les jours dans nos clubs. J'ai montré ce que je sais faire depuis des années. Mon rôle ne va pas changer. Mon but ce sera de faire briller les autres. S'ils m'écoutent, il y n'aura pas de problèmes et j'aurai rempli ma part du marché. Le discours à l'endroit de mes coéquipiers sera d'être à l'écoute et suivre une ligne directive. Après il faut juste appliquer. Il y a des joueurs assez intelligents pour tirer le groupe vers le haut », se persuade-t-il, avant d'ajouter :

« C'est vrai que c'est un moment un peu sensible. L'équipe n'a pas joué ses meilleurs matcsh au Mali. Mais il n'y a rien de grave, rien d'inquiétant. On va se qualifier sans problème si tout le monde se concentre sur ce qu'il fait de mieux ».

« A BAMAKO LES JOUEURS N'ETAIENT PAS PRETS A JOUER ENSEMBLE »

Revenant sur la prestation des Lions au tournoi de Bamako, le meneur de Tarbes-Lourdes ( France) a estimé que l'équipe national a manqué de joueurs prêts à jouer ensemble et de cadres susceptibles de la porter.«C'était compliqué parce qu'il n'y avait pas assez de cadres dans cette équipes de douze joueurs. Il y avait beaucoup de nouveaux. J'ai regardé les matchs de la phase aller. Cela ne faisait pas plaisir de voir une équipe comme cela. Il faut se mobiliser et savoir qu' à Bamako les joueurs n'étaient pas prêts à jouer ensemble. Je crois que l'on va se qualifier sans problèmes », souligne-t-il. « On a pris une claque au Mali. Mais je crois que c'était mieux de la prendre là bas. Je crois que les joueurs se sont remis en question. Tout le monde s'est regardé dans le miroir pour savoir si on a fait quelque chose de bien ou pas. Je crois qu'avec l'intervention de nouveaux joueurs ; si on suit la ligne directrice, il n' y aura pas de soucis»,déclare -t-il.