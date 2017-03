En cas de violation des données personnelles d'un citoyen, la Commission de protection des données personnelles (Cdp) veut se constituer partie civile. C'est la volonté exprimée par la présidente de la Commission, Awa Ndiaye, qui explique que c'est le combat futur de ladite Commission. L'ancienne ministre de la Femme sous Wade, procédait hier, mercredi 22 mars, au lancement de la campagne "Education au numérique" initiée par la Cdp au niveau des écoles du pays.

La récurrence des cas de violation des données personnelles au Sénégal semble revigorer la lutte qu'est en train de mener la Commission de protection des données personnelles (Cdp). En effet, ladite Commission souhaite se constituer partie civile en cas de manquement constaté. C'est toute la volonté exprimée par la présidente de la Cdp, en l'occurrence Awa Ndiaye hier, mercredi 22 mars, en marge du lancement de la campagne "Education au numérique" initiée par la Cdp au niveau des écoles du pays.

En effet, l'ancienne ministre de la Femme, sous Wade, indique que la Cdp «est en train de voir dans le futur si la loi peut nous permettre de nous constituer partie civile». S'expliquant, elle indique que le souhait de la Commission c'est d'être à mesure de porter plainte contre toutes personnes ayant diffusé des données personnelles d'autrui dans le but de faire mal. Pour ce faire, elle laisse entendre que «nous essayerons de les intégrer dans les révisions ultérieures de la loi». Ce qui n'est pas possible, à son avis, dans l'actuel Code de procédure pénale. Elle a toutefois incité les gens, qui se sentiront attaquer dans leur vie personnelle, de se rapprocher de la Cdp.

Donnant, par ailleurs, le sens de la tournée nationale qui a démarré hier, au lycée Galandou Diouf de Mermoz, Awa Ndiaye explique qu'elle sert non seulement à «sensibiliser et à éveiller les jeunes», mais surtout à «faire en sorte que chacun d'entre nous sache qu'il y a une structure publique qui peut vous accompagner». Sur la cible jeune visée par la campagne, elle dira qu'elle est en fait la plus exposée, la plus présente dans les réseaux sociaux et de surcroît la plus vulnérable. Estimant que les jeunes sont obligés de continuer à utiliser l'internet et les réseaux sociaux, dans la mesure où «le numérique est la révolution qui nous permettra de nous engager dans un monde nouveau», elle trouve nécessaire de les sensibiliser sur les dangers.

A noter, en outre, qu'un "Clubs Protection des données personnelles" a été installé au niveau dudit lycée. Son objectif, selon Awa Ndiaye, est de servir de relais à la Cdp. Des communications ont été aussi faites aux élèves et enseignants du Lycée sur les comportements à adopter, tout comme l'encadrement juridique et les lois en vigueurs au Sénégal.