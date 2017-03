Ile Maurice: Affaire BAI - La poursuite devra communiquer sa position sur Brian Burns le 27 avril

Énième renvoi du procès intenté à Brian Burns dans le cadre de l'affaire BAI, ce mercredi 23 mars, au tribunal de Rose-Hill. L'avocate du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Mohana Naidoo, a demandé deux mois supplémentaires pour communiquer la position du DPP sur cette affaire. Une motion à laquelle la défense, représentée par Me Gavin Glover, Senior Counsel, a objectée. Prenant en considération les arguments avancés par ce dernier, la magistrate Sophie Chui Yew Cheong a alors ordonné à la poursuite de faire connaître sa position le 27 avril. Dans le cas contraire, les charges retenues contre Brian Burns seront rayées.

L'avocate de la poursuite a indiqué que celle-ci a besoin de plus de temps car l'enquête sur Brian Burns, qui fait l'objet de quatre charges provisoires de fraudulent use of property, conspiracy, money laundering et false statement, est «complexe». Or, Me Gavin Glover a souligné que les charges provisoires avaient été retenues contre son client depuis mai 2015 et que le dossier avait été référé au bureau du DPP depuis le 15 février 2017. «On demande à la cour de ne pas accorder ce délai et de rayer les charges si la position de la poursuite n'est pas communiquée», a-t-il ajouté.

L'avocat de la défense a également argué que l'inspecteur Marianne, du Central Criminal Investigation Department, a déjà bouclé l'enquête sur Brian Burns depuis le 15 février dernier. La magistrate a alors indiqué que «cinq semaines sont suffisantes pour que la poursuite communique sa position».

Interrogé par l'express, Me Gavin Glover a expliqué qu'il comprend que la poursuite n'était pas prête mais que «les droits fondamentaux» de son client sont en jeu.