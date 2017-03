Cote d'Ivoire: Ascad - Cinq personnalités font leur entrée

Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris en visite de travail à Abidjan a relevé le leadership et les… Plus »

Elle vise également la croissance économique et le progrès social. Parmi ses membres, figurent des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des artistes et des inventeurs.

Par la suite, Pr Aïdara procédera à leur « investiture » avant de leur faire enfiler la toge et les apparats dus à leur rang. Créée le 1er septembre 2003, l'Ascad est une institution culturelle ivoirienne ayant pour objectif de contribuer au développement et à l'influence des sciences, des arts, de la culture africaine et de celle de la diaspora africaine.

En hommage à son devancier au nom de ses pairs, Me N'gatta a dit toute la détermination qui sera la leur pour « une contribution significative au rayonnement de l'Ascad et de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations ».

« Par cette investiture, vous devez faire valoir votre génie et votre savoir scientifique, économique et social pour le développement de la Côte d'Ivoire ». Maitre N'gatta Essi est entré à l'Ascad en remplacement de Maître Dervain, rappelé à Dieu, alors que les quatre autres sont cooptés pour « complément d'effectif ».

Ils sont devenus "Immortels" ! Depuis hier, les professeurs Anassé Adja ; Paul N'da ; Atsain Achi ; les maîtres BittyKouyaté et N'gatta Essi ont fait leur entrée dans le cercle restreint des membres de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad).

