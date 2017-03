Ile Maurice: Fazila Daureeawoo - «Les femmes doivent impérativement se concentrer sur leur carrière»

Un an, jour pour jour, depuis que Raj Dayal a soumis sa démission en tant que ministre de l'Environnement. Soit… Plus »

Selon Lillka Cuttaree, le but derrière cette initiative est de conscientiser les femmes afin qu'elles «aspirent à de hautes fonctions». D'ajouter : «Nous avons constaté qu'à Maurice, seulement 5 à 7 % des femmes sont des hauts gradées, alors que lorsque l'on regarde la tertiary enrolment list , plus que la moitié des inscrits sont des femmes.»

Dans le cadre de ce programme, une vingtaine de femmes, provenant du secteur bancaire et de conglomérats, suivront des cours pendant trois jours à Maurice avant de s'envoler pour trois jours en Afrique du Sud. Dans le but de suivre d'autres cours à l'université de Pretoria.

En effet, la ministre de l'Égalité des genres, du Développement de l'enfant et du Bien-être familial a déclaré que les femmes «doivent se prendre en main et ont du chemin à faire», notamment sur les plans politique et économique du pays. La ministre a ainsi affirmé que le gouvernement apportera son soutien aux femmes pour qu'elles «se concentrent sur leur carrière».

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.