Un séjour allemand sans répit. Après avoir présidé l'ouverture du 3ème Forum international contre la famine dans la matinée du 20 mars 2017, Dominique Ouattara a accordé des audiences au Forum allemand du cacao durable et à la Fédération des industries allemandes de confiserie et de chocolaterie.

La Première Dame de Côte d'Ivoire a débuté cette série de rencontres avec le forum allemand conduit par M. W. Wacker, directeur de la Coopération internationale du ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture.

Les échanges qui ont duré une heure se sont déroulés en présence de la ministre Koné Mariatou (vice-présidente du comité interministériel de lutte contre le travail des enfants) et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près de la République fédérale allemande, Léon Kacou Adom.

A cette occasion, le Forum a traduit sa reconnaissance Dominique Ouattara pour l'honneur qu'elle a fait aux organisateurs en acceptant de présider ce 3ème congrès. Ensuite, il a présenté amplement son projet « Pro-planteurs » dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie de 20 mille familles.

Le projet « Pro-planteurs » est en cours d'exé- cution dans trois régions du Sud-est de la Côte d'Ivoire (Abengourou, Aboisso et Agboville) et mobilise 19 coopératives. «Le projet vise en particulier à offrir aux femmes des opportunités d'améliorer leurs revenus et la base alimentaire de leur famille.

En outre, le projet contribue à promouvoir une culture du cacao attrayante et lucrative auprès des jeunes producteurs et productrices », soutient M.W. Wacker, responsable du Forum allemand du cacao durable.

Notons que «Pro-planteurs» est un projet conduit par l'Initiative allemande pour le cacao durable (GISCO), une association qui rassemble l'industrie allemande de la confiserie et du commerce des denrées alimentaires, des organisations de la société civile allemande et le gouvernement fédéral représenté par le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture ainsi que le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement.

Après cette première rencontre, les échanges se sont poursuivis avec la Fédération des industries allemandes de confiserie et chocolaterie (BDSI) conduite par son président, Stefan Niessner. « Nous avons échangé de choses intéressantes avec la Première Dame.

Surtout en ce qui concerne le cacao durable, elle nous a expliqué les progrès faits dans ce domaine. Nous avons parlé également de la loi sur l'école obligatoire et les efforts réalisés dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants.

Tous ces progrès nous intéressent, c'est pour cela nous avons décidé de nous rendre dans les mois à venir en Côte d'Ivoire », a déclaré le président Stefan Niessner à sa sortie d'audience.