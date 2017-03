Cote d'Ivoire: Ministère du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME - Voici les priorités en 2017

Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris en visite de travail à Abidjan a relevé le leadership et les… Plus »

Ce sera aussi l'occasion, au cours de cette année 2017, de lancer ou de susciter des manifestations commerciales des produits « Made in Côte d'Ivoire ». En tout cas, la matrice retenue à Yamoussoukro servira de base de travail au plan d'action 2018-2020 du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME.

En outre, ce département ministériel va soumettre aux instances appropriées les décrets d'application de la loi relative à la consommation; renforcer les relations de partenariat avec le secteur privé et le secteur financier ; mettre l'accent sur la formation des agents pour l'amélioration des prestations de services ; mener une campagne de communication pour améliorer la perception des agents du ministère, de son rôle et de ses missions.

Il s'agit de faire connaître au grand public, les textes juridiques majeurs du ministère pour une meilleure application ; d'évaluer la stratégie de développement des PME, à travers le plan Phoenix, et de mettre en œuvre les mesures à impacts immédiats et durables.

Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME vient de se doter d'une feuille de route. Laquelle met en exergue la matrice de ce département ministériel pour 2017, adoptée en début de mois à Yamoussoukro. Le ministre Souleymane Diarrassouba et ses hommes ont arrêté certaines décisions.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.