Cote d'Ivoire: Eléphants - Marc Wilmots expose sa vision

Le Belge Marc Wilmots, nommé, mardi, nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, a animé sa toute première conférence, mercredi à Abidjan. Dans les locaux de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) au Plateau.

En plein cœur de la capitale administrative ivoirienne, l'ancien capitaine et entraîneur des Diables rouges a paraphé, sous le feu des flashs et cameras, le contrat de collaboration de deux années renouvelables avec la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Au chômage depuis son éviction du banc de la Belgique après l'Euro 2016, Marc Wilmots qui sera secondé par son préparateur physique, Mario Innaurato, «un entraîneur-terrain en plus d'être préparateur physique», a exposé les grandes lignes de son projet de vingt-quatre mois.

Son choix pour la Côte d'Ivoire, ses objectifs, sa première expérience hors du continent européen, son projet de jeu, la composition de son staff, la gestion du vestiaire, le sort des anciens de l'équipe, la durée de son contrat, la conduite de sa mission.

Une Côte d'Ivoire qui veut gagner" Marc Wilmots a justifié son choix de s'engager avec la Côte d'Ivoire par «la qualité de l'équipe et du projet» soumis par la FIF.

Mais si les négociations débutées, il y a moins d'un mois, sont allées très vite dans le sens d'un accord, c'est parce que le technicien belge a un faible pour l'équipe des Eléphants. «Un coup de cœur» pour cette équipe ivoirienne durant plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique.

Une équipe qui le faisait «vibrer à travers ses joueurs». ce moment où la Côte d'Ivoire était une équipe crainte semble loin avec sa géné- ration dorée de joueurs exceptionnels. Toute chose qui n'effraie pas pour autant l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux (France).

En se présentant en homme de challenges et défis, il entend faire sortir la Côte d'Ivoire du «trou» et construire une nouvelle équipe. «Il y a beaucoup de talents. Je vais scruter le pays pour trouver les meilleurs joueurs pour offrir du bonheur au peuple ivoirien», a-t-il dit. Marc Wilmots ne souhaite, toutefois, pas d'ingérence dans la conduite de sa mission.

Avec pour objectif immédiat de qualifier la Côte d'Ivoire pour le Mondial 2018 en Russie et la CAN 2019 au Cameroun, le Belge entend bien être le seul capitaine à bord du navire ivoirien. «Il y a beaucoup de qualités en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faudra aussi du respect et de la discipline. On se parlera entre quatre yeux. Je serai le seul patron à bord.

J'adore la transparence, l'honnê- teté et le travail. Ça ne changera pas ici. Je mettrai un cadre de travail entre moi et mes joueurs. Sinon, on n'y arrivera pas. Si on évolue en équipe, nous serons forts. J'espère que tout le monde comprendra cela sinon ce sera difficile de travailler avec moi», a dit l'ancien sélectionneur de la Belgique.

Le patron du banc ivoirien, dont le contrat prend effet dès le samedi 1er avril prochain, n'envisage pas se louper pour ses premiers pas sur le continent africain.

Venu en Côte d'Ivoire «pour apprendre beaucoup de choses en Afrique», il dit aussi être là pour s'occuper de son équipe, «une Côte d'Ivoire qui veut gagner». Et pour gagner, il faut du temps. Et le contrat de deux ans semble insuffisant pour réaliser le projet de «reconstruction».

«Il faut dire que ce (le contrat de 2 ans) n'est pas suffisant surtout quand on veut voir la progression des joueurs», a-t-il martelé. Mais, a expliqué le successeur de Michel Dussuyer, «il faudra très vite que nous mettions tout en œuvre pour être performant sur du court terme. C'est important au vu des objectifs que nous avons».

«Yaya, Kalou, Gervinho ne sont pas finis» S'il entend mettre en place un staff technique performant, il espère aussi trouver des hommes pour conduire son projet et surtout animer son système de jeu avec un seul milieu défensif.

Un joueur qui «devra notamment être discipliné, grand, fort et avoir des relances simples». Des qualités qui rappellent étrangement le milieu de terrain de Manchester City, Yaya Touré, retraité depuis le sacre de la Côte d'Ivoire à la CAN 2015. Un joueur qu'il envisage de rencontrer incessamment pour partager avec lui sa vision et espérer le faire sortir de sa retraite.

Surtout que son système (4-2-3-1) lui en fait l'obligation. «J'ai eu l'occasion de voir Touré Yaya évoluer à Manchester City en position de milieu défensif. Il est à chaque fois énorme. Il est bon physiquement. J'irai le voir. Je discuterai avec lui. J'ai eu cet âge de 33 ans aussi. Je connais l'importance d'avoir des joueurs d'expérience. Il n'est pas fini.

Mais il faut aussi qu'il ait envie de revenir. Il est le seul à pouvoir répondre à la question de son retour. Toujours estil que le cas Touré Yaya sera l'une de mes premières missions», a dit Wilmots.

Cette démarche ne s'arrêtera pas seulement au Citizen. Gervinho, convalescent, et Salomon Kalou (31 ans, il a annoncé en janvier dernier la fin de sa carrière internationale) recevront la visite du nouveau sélectionneur.

«Tout comme Yaya Touré, j'irai m'enquérir de la blessure de Gervinho et de l'avenir de Salomon Kalou avec les Eléphants. Ils ne sont pas finis.

On a toujours besoin des hommes d'expérience et de jeunes pour reconstruire cette équipe ivoirienne», a-til affirmé. Sur ces critères de choix, l'ancien entraîneur de la Belgique est formel. «Je ne prendrai que les joueurs qui jouent bien.

Peu importe, s'ils sont jeunes ou plus âgés. Pour moi, ça n'a aucune importance. Chaque joueur devra être constant pour être sélectionné. C'est pour moi un critère essentiel», a précisé Marc Wilmots qui a décidé de résider à Abidjan dans un hôtel et non dans un appartement.