Cote d'Ivoire: Trêve sociale - Les négociations débutent

Il est fort à parier que le front social se stabilise. Et ce, de façon durable. Le Comité de négociation de la trêve sociale dans le secteur public a été officiellement installé hier par le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Pascal Abinan.

C'était en présence des ministres Ly Ramata Bakayoko (Enseignement supérieur), Adama Koné (Economie et Finances), Raymonde Goudou (Santé et Hygiène publique) et les partenaires sociaux.

Ce comité est composé de vingt-sept membres dont dix au titre du Gouvernement, deux pour le Conseil National du Dialogue Social ( Cnds) , cinq pour la Plateformes des organisations professionnelles du secteur public et cinq pour l'Intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire ( Ifci).

A cela s'ajoute un membre par centrale syndicale. Notamment l'Ugtci, la Fesaci, Dignité, Humanisme et Unatr-Ci. A ce comité est rattaché un secrétariat dans lequel les différentes centrales syndicales et organisations syndicales et le Gouvernement siègent. Le ministre Abinan a annoncé que c'est ce comité qui va travailler pour aboutir à la trêve sociale.

« Dès demain (aujourd'hui ndlr) nous entamons les premières négociations, pour aller à la trêve sociale tant souhaitée par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Le temps presse, il faut aller plus vite. Les syndicalistes ont compris. Nous sommes tous tombés d'accord parce que les revendications doivent pouvoir trouver des solutions », a-t-il indiqué.

Ajoutant que pour les négociations proprement dites, chaque organisation syndicale viendra avec ses revendications.

Et des propositions, a poursuivi le ministre, seront faites et adossées à ces différentes revendications. Qui s'articulent autour du paiement du stock des arriérés liés aux mesures actées par le Gouvernement en 2009, estimé à 249, 6 milliards de FCFA.

Sans engager de polémique, Pascal Abinan a signifié que sur la question, la position du Gouvernement n'a pas varié. « Les avancements indiciaires et déblocages des salaires effectués de 2012 à 2015 l'ont été en contrepartie de l'abandon dudit stock des arriérés.

Etant donné que les négociations vont débuter, certainement que nos amis feront des propositions », a fait remarquer le premier responsable de la Fonction publique en Côte d'Ivoire.

Pour sa part, le président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public, Zadi Gnagna Théodore, a salué l'installation de ce comité. « Nous saisissons ce comité de dialogue pour poser nos revendications qui n'ont été traitées lors de la grève de janvier dernier.

Il s'agit du stock des arriérés, de la question des libertés syndicales et de la suppression des impôts sur les salaires » a relevé Zadi Gnagna. Soulignant que dès aujourd'hui les débats de fond commenceront et les syndicats vont égrener leurs propositions pour que très rapidement des solutions soient trouvées aux différentes préoccupations.

« Tant qu'on ne trouvera pas de solutions sur la question du stock des arriérés, nous allons avoir des crises cycliques. Et je pense que le gouvernement a compris qu'il faut trouver des solutions », a lancé Zadi Gnagna.